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Украинские копы начали тестировать новое оружие Taser

Эти спецсредства - нелетальное оружие, которое лишь обездвиживает нарушителя, не причиняя ему ни травм, ни ранений

сегодня, 12:54
Автор:

Елена Волкова

Национальная полиция Украины получила первые 200 спецсредств электропроводящего действия (электрошокеров) Taser, которые уже начали осваивать и применять на практике. Об этом сообщает директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

Украинские копы начали тестировать новое оружие Taser

Известно, что эти спецсредства - нелетальное оружие, оно лишь обездвиживает нарушителя, не причиняя ему ни травм, ни ранений. Главное отличие электрошоковых устройств Taser от аналогов заключается в запатентованной технологии, позволяющей свести к минимуму получения увечий и летального исхода при задержании правонарушителя и в способности поражать цель на расстоянии от 4,5 до 10 метров.

Напомним, на дороги Украины пустят так называемые фантомные патрули Национальной полиции - автомобили без опознавательных знаков, которые будут измерять, с какой скоростью ездят украинские водители. Об этом во время брифинга рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Сейчас МВД огласило тендер на покупку четырех таких тест-программ для “авто-призраков”, которые запустят с 2021 года.


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