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Главная Новости Общество невероятно В Украине появятся авто-призраки, которые будут искать нарушителей на дорогах
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В Украине появятся авто-призраки, которые будут искать нарушителей на дорогах

Патрульные авто снабдят специальными устройствами, которые позволят фиксировать все нарушения, происходящие рядом с “фантомной” машиной

сегодня, 13:30
Автор:

Елена Волкова

На дороги Украины пустят так называемые фантомные патрули Национальной полиции - автомобили без опознавательных знаков, которые будут измерять, с какой скоростью ездят украинские водители. Об этом во время брифинга рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

В Украине появятся авто-призраки, которые будут искать нарушителей на дорогах

По его словам, патрульные авто снабдят специальными устройствами, которые позволят фиксировать все т нарушения, происходящие рядом с “фантомной” машиной. По словам Белошицкого, они смогут узнать, в частности, о превышении скорости независимо от того, в каком направлении движется автомобиль. Сейчас МВД огласило тендер на покупку четырех таких тест-программ для “авто-призраков”, которые запустят с 2021 года.

Напомним, в Украине введен круглосуточный весовой контроль транспортных средств на дорогах.



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