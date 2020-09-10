В Украине появятся авто-призраки, которые будут искать нарушителей на дорогах

На дороги Украины пустят так называемые фантомные патрули Национальной полиции - автомобили без опознавательных знаков, которые будут измерять, с какой скоростью ездят украинские водители. Об этом во время брифинга рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.



По его словам, патрульные авто снабдят специальными устройствами, которые позволят фиксировать все т нарушения, происходящие рядом с “фантомной” машиной. По словам Белошицкого, они смогут узнать, в частности, о превышении скорости независимо от того, в каком направлении движется автомобиль. Сейчас МВД огласило тендер на покупку четырех таких тест-программ для “авто-призраков”, которые запустят с 2021 года.

Напомним, в Украине введен круглосуточный весовой контроль транспортных средств на дорогах.





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