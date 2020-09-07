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В Украине будут круглосуточно проверять грузовой транспорт на дорогах

Стало известно, зачем правительство согласовало такие меры габаритно-весового контроля

сегодня, 12:49
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине введен круглосуточный весовой контроль транспортных средств на дорогах. Об этом сообщил на своей странице в Facebook постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде, нардеп Василий Мокан.

Так, сегодня, 7 сентября, во время внеочередного заседания Кабмин принял проект распоряжения "О мерах по недопущению разрушения автомобильных дорог". Как пояснил Мокан, документ предусматривает введение круглосуточного весового контроля транспортных средств. Мероприятия будут осуществлять Укртрансбезпека вместе с Национальной полицией, СБУ, ГФС, Укравтодором и местными органами исполнительной власти.

В Украине будут круглосуточно проверять грузовой транспорт на дорогах

Кроме того, говорится в сообщении, планируется закупить соответствующее оборудование, а также провести ремонт имеющихся специально оборудованных мест осуществления габаритно-весового контроля.

Ранее стало известно, в каких областях Украины чаще всего нарушают габаритно-весовой контроль на дорогах.

Также сообщалось, что в Украине после скандального обращения президента Владимира Зеленского к водителям-"засранцам" усилили проверку габаритно-весовых норм. Эксперты оценили масштабы перегруза на украинских дорогах.


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