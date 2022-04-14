Украинские десантники освободили несколько населенных пунктов на Юге

Военные десантно-штурмовых войск нанесли сокрушительные удары врагу на южной территории нашей страны. Сегодня, 14 апреля, украинские военные отчитались о еще одной наступательной операции, которую они провели блестяще, изгнав врага из нескольких населенных пунктов.

Украинские десантники уничтожили врага (фото из открытых источников)

Об этом сообщают в командовании десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"В частности, были заблаговременно проведены необходимые мероприятия по выявлению и подавлению огнем пунктов управления, огневых средств и других важных объектов противника. После этого, штурмовыми подразделениями были проведены наступательные действия", — рассказали об операции наши военные.

Захватчики из РФ имеют большие потери живой силы и боевой техники, их военные силы деморализованы. Враги сразу начали бежать, оставив завоеванные ранее позиции. Как результат хорошо спланированной операции, львовские десантники вызволили из ига российской оккупации несколько наших населенных пунктов.

"Мы продолжаем вести боевые действия, уничтожая оккупантов на своей родной земле. Верьте нашим воинам, верьте Вооруженным Силам Украины", — подытожило командование десантно-штурмовых войск.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Офисе президента назвали главный просчет войны России против Украины. Главные спикеры Кремля с первых дней войны называли одной из задач войны против Украины – не допустить расширения НАТО до границ России. И вот теперь становится ясно, что до конца года очень велика вероятность того, что НАТО таки окажется у границ России – за счет того, что Швеция и Финляндия перестанут быть нейтральными странами и присоединятся к Альянсу. В этом главный просчет Кремля войны против Украины.

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