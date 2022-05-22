Украинские бойцы на Донбассе отбили 11 атак и сбили российский СУ-25

Сегодня, 22 мая, на Донецком и Луганском направлениях, которые сейчас являются самыми "горячими" точками, украинские бойцы отбили 11 вражеских атак и не дали противнику занять новые рубежи. Об этом сообщили на Facebook-странице Группировки Объединенных сил.

Обстановка на Донбассе на 22 мая (фото из открытых источников)

Известно, что Вооруженным силам Украины удалось сбить вражеский самолет Су-25 и беспилотный летальный аппарат "Орлан-10". Также наши защитники ликвидировали 6 танков, 10 единиц боевой бронированной техники, 6 российских автомобилей, 2 из которых были с боеприпасами.

Как отметили в группировке, за эту неделю украинские бойцы смогли отразить 84 атаки российско-оккупационных войск и продолжают мужественно бороться и давать отбор противнику по всех направлениях.

Напомним, что украинские защитники продолжают наносить российским оккупантам ущерб. В Луганской области нашим бойцам, впервые в современной истории, удалось уничтожить вражескую САУ "Тюльпан". Известно, что технику противника зафиксировали в районе города Рубежное "благодаря" сливу данных от российских пропагандистов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ДШВ ВСУ совместно с другими подразделениями ВС Украины уничтожили батарею российского зенитно-ракетного комплекса "Бук". Эффектное видео появилось в сети.

Читайте также, что украинским воинам-десантникам удалось уничтожить очередной вертолет противника. Воздушная цель была ликвидирована в небе над Харьковской областью с помощью переносного зенитного ракетного комплекса "Перун". Он был уничтожен подразделением противовоздушной обороны 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины.

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