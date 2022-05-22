Украинские бойцы на Донбассе отбили 11 атак и сбили российский СУ-25

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Светлана Шкурупий
Сегодня,
22 мая, на Донецком и Луганском направлениях, которые сейчас являются самыми
"горячими" точками, украинские бойцы отбили 11 вражеских атак и не
дали противнику занять новые рубежи. Об этом сообщили на Facebook-странице Группировки Объединенных
сил.
Обстановка на Донбассе на 22 мая (фото из открытых источников)
Известно,
что Вооруженным силам Украины удалось сбить вражеский самолет Су-25 и
беспилотный летальный аппарат "Орлан-10". Также наши защитники
ликвидировали 6 танков, 10 единиц боевой бронированной техники, 6 российских
автомобилей, 2 из которых были с боеприпасами.
Как
отметили в группировке, за эту неделю украинские бойцы смогли отразить 84 атаки
российско-оккупационных войск и продолжают мужественно бороться и давать отбор
противнику по всех направлениях.
Напомним,
что украинские защитники
продолжают наносить российским оккупантам ущерб. В Луганской области нашим
бойцам, впервые в современной истории, удалось уничтожить вражескую САУ "Тюльпан". Известно,
что технику противника зафиксировали в районе города Рубежное
"благодаря" сливу данных от российских пропагандистов.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что ДШВ ВСУ совместно с другими
подразделениями ВС Украины уничтожили батарею российского зенитно-ракетного
комплекса "Бук". Эффектное видео появилось в сети.
Читайте
также, что украинским воинам-десантникам удалось уничтожить очередной вертолет противника. Воздушная цель была ликвидирована в небе над Харьковской областью с
помощью переносного зенитного ракетного комплекса "Перун". Он был
уничтожен подразделением противовоздушной
обороны 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины.
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