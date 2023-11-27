Украинские беженцы массово покидают одну из стран ЕС: в чем причина

Украинцы, которые спасаясь от войны, перебрались в Румынию, теперь массово выезжают из этой страны и возвращаются домой. Что выглядит весьма странным, особенно перед приходом зимы. Причинами этому являются финансовые и языковые проблемы, с которыми стакнулись наши соотечественники. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "newspascani.com".

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

В частности, граждане Украины жалуются на задержки социальных выплат с июня. С мая в Румынии деньги за размещение и питание начисляются не владельцам жилья, а напрямую украинским беженцам. Но при условии, что они ищут работу и регистрируют детей в румынские школы.

В то же время украинские беженцы жалуются на отношение к детям в школах. Украинские ученики не понимают румынского языка, но программу для них не адаптируют и на уроках им никто не помогает.

Дети, которые знают румынский язык, посещают уроки. Но многие семьи уехали в Украину, потому что в их школах вернулись к очному обучению.

По информации общественных организаций, в Румынии остаются те семьи, которые уже адаптировались в стране. Но многие люди уехали из-за того, что не справились с финансовыми проблемами.

"Многие выехали из-за дороговизны счетов, а из-за приближения холодов эти расходы только растут. В Украине у них еще есть родственники, у которых можно жить, А здесь надо платить за коммунальные услуги, аренду и еду, как любому румынскому арендатору", — пояснил представитель местной ячейки Каритас Раду Гузум.

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