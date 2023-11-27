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Украинские беженцы массово покидают одну из стран ЕС: в чем причина

Украинские беженцы массово выезжают из Румынии из-за проблем с соцвыплатами и образованием

сегодня, 16:52
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинцы, которые спасаясь от войны, перебрались в Румынию, теперь массово выезжают из этой страны и возвращаются домой. Что выглядит весьма странным, особенно перед приходом зимы. Причинами этому являются финансовые и языковые проблемы, с которыми стакнулись наши соотечественники. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "newspascani.com".

Украинские беженцы массово покидают одну из стран ЕС: в чем причина

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

В частности, граждане Украины жалуются на задержки социальных выплат с июня. С мая в Румынии деньги за размещение и питание начисляются не владельцам жилья, а напрямую украинским беженцам. Но при условии, что они ищут работу и регистрируют детей в румынские школы.


В то же время украинские беженцы жалуются на отношение к детям в школах. Украинские ученики не понимают румынского языка, но программу для них не адаптируют и на уроках им никто не помогает.

Дети, которые знают румынский язык, посещают уроки. Но многие семьи уехали в Украину, потому что в их школах вернулись к очному обучению.

По информации общественных организаций, в Румынии остаются те семьи, которые уже адаптировались в стране. Но многие люди уехали из-за того, что не справились с финансовыми проблемами.

"Многие выехали из-за дороговизны счетов, а из-за приближения холодов эти расходы только растут. В Украине у них еще есть родственники, у которых можно жить, А здесь надо платить за коммунальные услуги, аренду и еду, как любому румынскому арендатору", — пояснил представитель местной ячейки Каритас Раду Гузум.

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Также издание "Комментарии" сообщало – почему украинцы не хотят возвращаться: что держит беженцев за границей.




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Источник: https://newspascani.com/din-ce-in-ce-mai-multi-refugiati-pleaca-din-iasi-scolile-din-ucraina-vor-ore-fata-in-fata-parintii-nu-si-mai-permit-sa-plateasca-chiriile/
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