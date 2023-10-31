Почему украинцы не хотят возвращаться: что держит беженцев за границей

К завершению войны в Украину планируют вернуться 30% украинских беженцев, а после победы – 68%. Однако, каковы основные причины, почему украинские беженцы не хотят возвращаться в Украину из-за границы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание ZN.



Почему украинские беженцы не хотят возвращаться в Украину. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса агентства "Инфосапиенс", проведенного по заказу "Лаборатории законодательных инициатив", треть украинских беженцев не планирует возвращаться в Украину совсем.

Вынужденные мигранты из Украины со временем приспосабливаются к условиям жизни в новых странах. К примеру, 44% украинских беженцев арендуют отдельную квартиру или дом, а еще 20% живут в отдельном бесплатном жилье. Таким образом, две трети украинцев за рубежом могут снимать жилье, что свидетельствует об определенном уровне материального обеспечения. В приютах для беженцев проживает 8,5% вынужденных мигрантов из Украины.

В опросе было 5 групп факторов, влияющих на решение украинских беженцев вернуться в Украину. Самой весомой причиной вынужденных мигрантов стала оценка пребывания – 43%. В эту группу факторов входит возможность найти работу, качество образования, медицины, инфраструктуры, сферы услуг и прочее. Другие факторы в опросе набрали от 12% до 20% в зависимости от того, закончится ли война в Украине. Самый низкий показатель, который влияет на возвращение мигрантов, был в ожидании по отношению к войне в Украине – 12%.





Согласно результатам, украинские беженцы указали также на самую весомую причину не возвращаться в Украину – это ожидание низкого качества жизни. Этот фактор выбрали 60% вынужденных мигрантов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы массово выбирают Норвегию. В последние месяцы количество беженцев резко увеличилось в этой стране.

Также "Комментарии" писали о трех странах, которые готовы платить беженцам деньги для возвращения в Украину.



