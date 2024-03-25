Украинские абитуриенты теперь могут регистрироваться на НМТ через "Дія"

Недавно Министерство цифровой трансформации Украины представило очередное нововведение, которое поможет абитуриентов. Теперь регистрация на национальный мультипредметный тест (НМТ) стала возможна через приложение "Дія". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Школьники смогут зарегистрироваться через "Дію" на НМТ

Украинский центр оценивания качества образования совместно с Минцифры успешно интегрировали функционал регистрации на НМТ в популярное государственное приложение "Дія". Это шаг позволяет значительно упростить процесс подачи документов для поступления, делая его более доступным и менее времязатратным для абитуриентов.

Для регистрации на НМТ через "Дія" абитуриентам необходимо иметь в приложении электронные версии ID-карты или загранпаспорта, а также активировать функцию "Дія.Підпис". Эта интеграция значительно сокращает количество шагов при регистрации. Так, вместо традиционного ввода паспортных данных вручную и загрузки сканов необходимых документов, данные автоматически подтягиваются из профиля в "Дії" прямо в форму регистрации на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Михаил Федоров подчеркнул удобство использования "Дія.Підпис" при входе в персональный кабинет для последующих действий, связанных с НМТ. Это исключает необходимость повторного ввода паспортных данных и налогового номера, упрощая процесс управления своими данными и экономя время абитуриентов.

“Комменатрии” писали, что для участия в НМТ кандидатам необходимо воспользоваться специализированным сервисом, доступным на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО). Первый шаг заключается в создании персонального кабинета, куда вносится основная информация: идентификационный код, фамилия, имя, отчество, дата рождения, а также данные документа, удостоверяющего личность.

