Стартовала регистрация на НМТ 2024: все, что нужно знать о регистрации

В этом году тысячи выпускников школ в Украине и за ее пределами готовятся к одному из важнейших этапов в своей учебной жизни – Национальному мультипредметному тестированию (НМТ), которое станет ключом к высшему образованию. Сегодня официально стартовала регистрация на НМТ-2024.

Стартовала регистрация на участие в национальном мультипредметном тесте

Процесс регистрации

Для участия в НМТ кандидатам необходимо воспользоваться специализированным сервисом, доступным на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО). Первый шаг заключается в создании персонального кабинета, куда вносится основная информация: идентификационный код, фамилия, имя, отчество, дата рождения, а также данные документа, удостоверяющего личность.

Абитуриентам нужно указать год выпуска, наличие потребности в специальных условиях для сдачи тестирования, выбрать предмет по выбору, место проведения тестирования и язык. Также важным шагом является загрузка необходимых сканкопий или фотокопий документов.

Участникам за границей

Специальные инструкции предоставлены тем, кто находится за границей. Участники, которые учатся дистанционно в отечественных школах, должны скачивать справку с места обучения. Для тех, кто завершает заграничное учебное заведение, требуется перевод справки. Важно не медлить с регистрацией, чтобы выбрать удобный населенный пункт за границей для сборки НМТ.

Загрузка документов

Основными документами для загрузки являются: паспорт или другой документ, идентифицирующий личность, справка с места обучения и идентификационный код. При необходимости кандидатам необходимо добавить копии других важных документов, включая медицинские заключения или свидетельства об изменении имени.

Устранение ошибок

После отправки документов на проверку абитуриенты должны внимательно следить за информацией в своем персональном кабинете. Если выявляются недостатки, УЦОКО присылает инструкции по их исправлению. Все изменения и коррекции можно внести до 15 апреля, включая изменение выбранного предмета или места проведения тестирования.

Эта информация очень важна для будущих абитуриентов, ведь она открывает путь к успешной регистрации на НМТ-2024. Тщательное отношение к процессу регистрации и внимательное наблюдение за всеми указаниями обеспечит гладкое продвижение к цели – поступлению в избранное высшее учебное заведение. Успех в НМТ является ключом к будущему образовательному пути каждого выпускника, стремящегося к получению качественного высшего образования.