Стартовала регистрация на НМТ 2024: все, что нужно знать о регистрации

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Черновалова Кристина
В этом году тысячи выпускников школ в Украине и за ее пределами готовятся к одному из важнейших этапов в своей учебной жизни – Национальному мультипредметному тестированию (НМТ), которое станет ключом к высшему образованию. Сегодня официально стартовала регистрация на НМТ-2024.
Стартовала регистрация на участие в национальном мультипредметном тесте
Для участия в НМТ кандидатам необходимо воспользоваться специализированным сервисом, доступным на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО). Первый шаг заключается в создании персонального кабинета, куда вносится основная информация: идентификационный код, фамилия, имя, отчество, дата рождения, а также данные документа, удостоверяющего личность.
Абитуриентам нужно указать год выпуска, наличие потребности в специальных условиях для сдачи тестирования, выбрать предмет по выбору, место проведения тестирования и язык. Также важным шагом является загрузка необходимых сканкопий или фотокопий документов.
Специальные инструкции предоставлены тем, кто находится за границей. Участники, которые учатся дистанционно в отечественных школах, должны скачивать справку с места обучения. Для тех, кто завершает заграничное учебное заведение, требуется перевод справки. Важно не медлить с регистрацией, чтобы выбрать удобный населенный пункт за границей для сборки НМТ.
Основными документами для загрузки являются: паспорт или другой документ, идентифицирующий личность, справка с места обучения и идентификационный код. При необходимости кандидатам необходимо добавить копии других важных документов, включая медицинские заключения или свидетельства об изменении имени.
После отправки документов на проверку абитуриенты должны внимательно следить за информацией в своем персональном кабинете. Если выявляются недостатки, УЦОКО присылает инструкции по их исправлению. Все изменения и коррекции можно внести до 15 апреля, включая изменение выбранного предмета или места проведения тестирования.
Эта информация очень важна для будущих абитуриентов, ведь она открывает путь к успешной регистрации на НМТ-2024. Тщательное отношение к процессу регистрации и внимательное наблюдение за всеми указаниями обеспечит гладкое продвижение к цели – поступлению в избранное высшее учебное заведение. Успех в НМТ является ключом к будущему образовательному пути каждого выпускника, стремящегося к получению качественного высшего образования.
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