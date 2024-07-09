Украинская школьница стала звездой ютуба благодаря пограничникам: для этого понадобилось 16 секунд



















Школьница из Закарпатья Виктория Лацанич стала известна после видеоролика пограничной службы Девушка за 16 секунд разобрала и собрала автомат Калашникова. Видео, со школьницей, опубликованное пограничниками, получило более 340 млн просмотров.



Школьница стала знаменита: она разобрала и сдала автомат за 16 секунд

В мае 2023 Виктория Лацанич с другими учениками Великоберезнянского лицея пригласили в пограничное подразделение на мероприятия национально-патриотического воспитания. На таких мероприятиях школьников знакомят с работой пограничников и оружием, которое они используют.

Однако в тот раз пограничников удивила 16-летняя Виктория, которая за 16 секунд разобрала и собрала автомат Калашникова. Впоследствии девушка рассказала, что с 11 лет играет в "Джуру" — всеукраинская детско-юношеская военно-патриотическая игра, где ее научили правильно обращаться с оружием.

Видео, опубликованное пограничниками, сделало Викторию популярной. На ютубе ролик с девушкой получил 340 миллионов просмотров и еще 41 миллион в Facebook.

Сегодня Виктория рассказала, что была в шоке от популярности и комментариев. Ее начали узнавать на улице, а в соцсетях добавляться в друзья.

"Все эти комментарии, я была в шоке. Это приятно, очень приятно, что людям стало так интересно. Мама читала, что писали. Мама гордится мной. А сестра говорит, что девочка должна оставаться девочкой – это не девичье дело. А брат рад за меня", – говорит девушка.

В этом году Виктория окончила школу и планирует в будущем стать врачом, возможно, военным врачом. Из-за войны девушка называет умение обращаться с оружием нужным качеством.

"Я за то, что человек должен знать многое. Это не меняет его. Все получение знания и навыки никогда не мешают человеку, а наоборот, развивают его и делают лучше", — говорит девушка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что пограничники рассказали о новой модели охраны украинской границы.

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