Украинская делегация уже в Лондоне: Ермак раскрыл карты – о чем будут договариваться

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украинская делегация прибыла в Лондон на переговоры и встретится с американскими и европейскими партнерами по решению ключевого вопроса – достижению полного и безусловного прекращения огня в Украине. Об этом у себя в Телеграмм сообщил председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Андрей Ермак. Фото: сайт Офиса президента Украины
Глава ОП подчеркнул, что, как и было договорено в Париже, украинская делегация встретится с находящимися сегодня в британской столице американскими и европейскими собеседниками.
Читайте на портале "Комментарии" — отсутствие Рубио и Уиткоффа на переговорах в Лондоне: что это значит для Украины.
Также издание "Комментарии" сообщало – вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон прекратит посредничество между Россией и Украиной по прекращению войны, если не получит положительного ответа на свои предложения. Заявление Вэнса цитирует Clash Report.
Стоит отметить, что ранее Джей Ди Вэнс заявлял, что "оптимистично настроен" для достижения мира в Украине. Такое заявление ближайшего соратника Трампа прозвучало после угроз госсекретаря США Марко Рубио выйти из переговоров по урегулированию войны в Украине.
Новости