Украинская делегация уже в Лондоне: Ермак раскрыл карты – о чем будут договариваться

Украинская делегация прибыла в Лондон на переговоры и встретится с американскими и европейскими партнерами по решению ключевого вопроса – достижению полного и безусловного прекращения огня в Украине. Об этом у себя в Телеграмм сообщил председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Андрей Ермак. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава ОП подчеркнул, что, как и было договорено в Париже, украинская делегация встретится с находящимися сегодня в британской столице американскими и европейскими собеседниками.

"Путь к миру непрост, но Украина была и остается преданной мирным усилиям. Еще в Джидде в марте и впоследствии на других встречах Украина ясно продемонстрировала, что не является препятствием на пути к миру. Сегодня будем говорить о способах достижения полного и безусловного прекращения огня как первого шага к полноценному процессу урегулирования и достижению справедливого и устойчивого мира", – написал Андрей Ермак.

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Также издание "Комментарии" сообщало – вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон прекратит посредничество между Россией и Украиной по прекращению войны, если не получит положительного ответа на свои предложения. Заявление Вэнса цитирует Clash Report.

"Мы прекратим посредничество между Россией и Украиной, если не получим положительный ответ. Мы представили ясное и справедливое предложение как россиянам, так и украинцам", — высказался вице-президент США.

Стоит отметить, что ранее Джей Ди Вэнс заявлял, что "оптимистично настроен" для достижения мира в Украине. Такое заявление ближайшего соратника Трампа прозвучало после угроз госсекретаря США Марко Рубио выйти из переговоров по урегулированию войны в Украине.