Украинка заняла первое место на конкурсе «Миссис Вселенная» (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
Украинская
модель Виктория Любухина заняла первое место в конкурсе "Миссис Вселенная-2020",
обогнав участниц из Австрии и России.
кто победил на конкурсе "Миссис Вселенная-2020" (фото из открытых источников)
Известно,
что из-за пандемии коронавируса в этом году конкурс проходил без размаха, без дефиле
и выступлений красоток со всего мира, а в онлайн-режиме. Победительницу
выбирали с помощью зрительского голосования, и за Викторию отдали свой голос
более 60 тысяч человек.
Согласно
условиям, до конкурса допускаются девушки в возрасте от 25 до 55 лет, у которых
есть муж и дети. Также поучаствовать в "Миссис Вселенная" могут успешные
женщины с опытом работы в благотворительных организациях или социальных
проектах.
Таким
образом, украинская красотка Виктория Любухина стала первой вице-миссис
Вселенная-2020, второе место заняла девушка из Австрии (Юлия Игнатченко), а
третье — участница из России (Янина Ремезова).
Известно,
что Виктория уже давно занимается моделингом и работает в США, она регулярно
появляется на обложках таких модных изданий, как Vogue, Cosmopolitan, GQ, Playboy
и многих других. Также красотка много лет занимается благотворительностью.
Украинка
призналась, что очень спокойно отнеслась к своему участию в этом конкурсе, но
спустя несколько недель люди начали активно за нее голосовать и она быстро
выбилась в финалистки. Виктория рассказала, что за это время получила очень множество
звонков и сообщений со словами поддержки.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в 2020 году победительницей конкурса "Мисс Украина Вселенная" стала 27-летняя киевлянка Елизавета Ястремская. Девушке передали титул без конкурса за то, что она хорошо себя проявила и достойна того, чтобы представлять нашу страну на мировом конкурсе.
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