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Украинка заняла первое место на конкурсе «Миссис Вселенная» (ФОТО)

За украинку проголосовали более 60 тысяч раз

сегодня, 10:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Украинская модель Виктория Любухина заняла первое место в конкурсе "Миссис Вселенная-2020", обогнав участниц из Австрии и России.

Украинка заняла первое место на конкурсе «Миссис Вселенная» (ФОТО)

кто победил на конкурсе "Миссис Вселенная-2020" (фото из открытых источников)

Известно, что из-за пандемии коронавируса в этом году конкурс проходил без размаха, без дефиле и выступлений красоток со всего мира, а в онлайн-режиме. Победительницу выбирали с помощью зрительского голосования, и за Викторию отдали свой голос более 60 тысяч человек.

Согласно условиям, до конкурса допускаются девушки в возрасте от 25 до 55 лет, у которых есть муж и дети. Также поучаствовать в "Миссис Вселенная" могут успешные женщины с опытом работы в благотворительных организациях или социальных проектах.

Таким образом, украинская красотка Виктория Любухина стала первой вице-миссис Вселенная-2020, второе место заняла девушка из Австрии (Юлия Игнатченко), а третье — участница из России (Янина Ремезова).

Известно, что Виктория уже давно занимается моделингом и работает в США, она регулярно появляется на обложках таких модных изданий, как Vogue, Cosmopolitan, GQ, Playboy и многих других. Также красотка много лет занимается благотворительностью.

Украинка призналась, что очень спокойно отнеслась к своему участию в этом конкурсе, но спустя несколько недель люди начали активно за нее голосовать и она быстро выбилась в финалистки. Виктория рассказала, что за это время получила очень множество звонков и сообщений со словами поддержки.

Украинка заняла первое место на конкурсе «Миссис Вселенная» (ФОТО) - фото 2
Украинка заняла первое место на конкурсе «Миссис Вселенная» (ФОТО) - фото 3
Украинка заняла первое место на конкурсе «Миссис Вселенная» (ФОТО) - фото 4
Украинка заняла первое место на конкурсе «Миссис Вселенная» (ФОТО) - фото 5


Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в 2020 году победительницей конкурса "Мисс Украина Вселенная" стала 27-летняя киевлянка Елизавета Ястремская. Девушке передали титул без конкурса за то, что она хорошо себя проявила и достойна того, чтобы представлять нашу страну на мировом конкурсе.


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Источник: https://nashkiev.ua/novosti/oukrainka-zanyala-pervoe-mesto-na-konkourse-missis-vselennaya-2020-chto-o-ney-izvestno.html?in_parent=novosti
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