«Мисс Украина Вселенная 2020»: как выглядит победительница

В этом году из-за карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в Украине отменили конкурс красоты "Мисс Украина Вселенная 2020", но имя победительницы все же назвали. Ею стала 27-летняя жительница Киева Елизавета Ястремская.



Мисс Украина Вселенная 2020 (фото из открытых источников)

Девушке передали титул без проведения конкурса. Директор национального конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова объяснила, что Елизавета на протяжение 2020 года, который оказался весьма непростым, хорошо себя зарекомендовала. Она завоевала Grand Prix – главную награду на конкурсе красоты "Queen of Eurasia 2019", а также открыла бренд одежды, под которым выпускает купальники и вечерние наряды.

На сайте конкурса отмечается, что новая "Мисс Украина Вселенная" активно занимается своим развитием, она любит спорт, путешествия медитацию, а также владеет несколькими иностранными языками.

Известно, что девушка окончила Киевской университет им. В. Гетьмана по специальности "Управление персоналом и маркетинг". Елизавета уже успела поработать моделью, на ее счету сотрудничество со многими известными журналами.

В следующем года девушка будет представлять нашу страну на крупнейшем мировом конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2020".

Сама Елизавета отметила, что с детских лет мечтала стать обладательницей этого титула и несколько раз пыталась его завоевать, но в прошлом году она получила второе место. А вот 2020 год все же принес ей победу в этом конкурсе.



Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в 2019 году победительницей "Мисс УкраинаВселенная 2020" стала Анастасия Субота. Она уже передала корону своей преемнице.

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