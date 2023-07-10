Украинка отдала сердце погибшего сына больной девочке: подробности первой трансплантации в Украине

В нашей стране прошла первая трансплантация сердца. Новый шанс на жизнь после успешной операции получила 6-летняя, ранее больная девочка.

Первая трансплантация в Украине (фото facebook.com/violetta.kirtoka)

Об этом информируют представители Института сердца Минздрава.

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"Впервые в Украине. Трансплантация сердца 6-летнему ребенку. Новое сердечко получила девочка 6 лет", – пишут медики.

Они сообщили, что хирургическое вмешательство прошло успешно, а девочка чувствует себя хорошо. Все подробности первой украинской операции по трансплантации врачи обещают рассказать позже.

По сообщению журналистки Виолетты Киртоки, в социальных сетях известны трогательные детали, в частности о матери погибшего мальчика. Его сердце пересадили этой девочке.

"Мама погибшего 4-летнего мальчика дала согласие на пересадку сердца больной девочке. И после трансплантации ей разрешили послушать, как оно бьется в другой груди. Вот и есть для меня — смертью смерть преодолел. Какой надо быть смелой и сильной, чтобы дать разрешение на пересадку сердца, теряя сына. И дать шанс жить другому ребенку, который также погибает. И спасти его", — рассказала журналистка.

Работники детской больницы "Охматдет" уточняют, что мальчик из города Ровно ему поставили диагноз: смерть мозга. Согласие родителей на посмертную пересадку органов позволило спасти жизнь еще двум деткам, кроме 6-летней малышки.

При этом две почки пересадили 12-летнему мальчику из оккупированной части Херсонской области, который более трех лет ждал трансплантации и жил в "Охматдете". Печень пересадят 15-летнему мальчику из Кировоградщины.

Напомним, что Комментарии информировали о том, что В Украине впервые успешно прошла трансплантация почек и сердца трем пациентам от одного умершего донора.