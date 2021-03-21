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Украинка купила пачку гречки с шокирующей «добавкой»

Такая «добавка» надолго отбила аппетит

сегодня, 20:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Жительница Кривого Рога Татьяна Онищук рассказала, что приобрела в магазине пачку гречки, а внутри ее ожидал неприятный "сюрприз".

Украинка купила пачку гречки с шокирующей «добавкой»

Женщина нашла мышь в пакете с гречкой (фото из открытых источников)

Женщина собиралась приготовить ужин, но желание, как и аппетит быстро пропали, ведь в запакованной пачке гречки она обнаружила дохлого грызуна. Татьяна отмечает, что хорошо, что вовремя заметила такую "добавку" и не накормила семью такой крупой. Приобретенный товар жительница Кривого Рога сразу же вернула в магазин и призналась, что продавцы были не менее поражены такой ее находке.

Украинка купила пачку гречки с шокирующей «добавкой» - фото 2

Активист по защите прав потребителей Максим Несмеянов отметил, что мышь оказалась в упакованной пачке из-за несоблюдения санитарных норм. Он предположил, что на предприятии могли травить грызунов и один из них как-то попал в крупу. 

С подобными жалобами активист советует обращаться сразу к производителю, потому что если упаковка целая, ее никто не прогрыз, то вина лежит на нем. Кроме того, по его словам, если на складах есть еще такие партии, то их нужно изъять и провести служебное расследование. 

Также горожанам советуют покупать товары только у проверенных производителей, чтобы избежать подобных инцидентов. А если у покупателя есть претензии к какому-то товару, то можно написать жалобу в Госпотребслужбу, указав номер партии и торговую марку. 

Напомним, что недавно жительнице Ивано-Франковска "посчастливилось" приобрести курицу-бройлера, чья тушка ночью начала светиться голубым цветом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в продуктовых магазинах Харькова обнаружили шоколадки с семенами кунжута, содержащие опасное для организма вещество — оксид этилена.


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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/zhitelnica-krivogo-roga-nashla-v-upakovannom-pakete-grechki-mertvuyu-mysh-1747591.html
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