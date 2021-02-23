В Украину завезли шоколадки с опасным компонентом

В продуктовых магазинах Харькова обнаружили шоколадки с семенами кунжута, содержащие опасное для организма вещество — оксид этилена.

в Украину завезли опасные шоколадки / фото: threetrees

В Государственной продовольственно-потребительской службе рассказали, что сладости с опасным компонентом были поставлены в Украину из Испании. Производителем продукции является Chocolates Torras, S.A, Ella Del Terri, а поставщиком — Trades SA, Barcelona. На данный момент по словам представителей службы, шоколадки с кунжутом, в которых есть химикат, изъяты из розничной торговли.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда в Украину ввозят сладости с кунжутом, где обнаружен промышленный химикат оксид этилена. Подобная история произошла в прошлом месяце, тогда изделия были доставлены в нашу страну из Индии через Нидерланды.

Известно, что окись этилена — медленно действующий сильный яд для теплокровных животных и человека, он обладает канцерогенным, мутагенным, раздражающим и наркотическим действием. Это вещество обладает дезинфицирующими свойствами, поэтому его часто используют для газовой стерилизации, например, одноразовых медицинских шприцов.

Напомним, победительница украинского шоу "Мастер-шеф 2" Елизавета Глинская на своей странице в Instagram рассказала, как определить качественный по составу шоколад, но призналась, что сделать это не так уж и просто. Чаще всего в магазинах она покупает черный шоколад, потому что его легче идентифицировать.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, можно ли есть шоколадные изделия с белым налетом. Многие считают, что это признак испорченного продукта, но так ли это? Читайте в нашем материале.

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