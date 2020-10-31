"Ночью встаю — а она светится": жительница Ивано-Франковска купила в супермаркете странную курицу

Жительнице Ивано-Франковска "посчастливилось" купить странную курицу. Об этом она рассказала в одном из сообществ в социальной сети Facebook.

Девушка рассказывает, что на днях в одном всеукраинских супермаркетов приобрела курицу-бройлера. Тушка, оставленная на ночь в холодильнике, начала странно светиться голубым. По словам Елены Заславской, отправляя курятину в мусорку, она обратила внимание, что и жир, оставшийся на пальцах, тоже светится.

При этом, обращает внимание Елена, борщ из странной курятины вышел довольно вкусным и не отравленным, а вот кошка есть преподнесенный ей кусок мяса отказалась.

Публикация вызвала бурное обсуждение в соцсети. Пользователи высказывают разнообразные версии, почему курятина начала светиться. Ниже – наиболее интересные.

"Я, конечно, слышал, что инопланетяне среди нас. Но о том, что инопланетные куры…" "Новые технологии. Если повысят тарифы – можно будет есть в темноте!" "Можно в подъезд вместо лампочки."

А некоторых светящаяся курица заставила вспомнить о приближающемся Хэллоуине и фильме ужасов с участием собаке Баскервилей.

В то же время, автор поста сама нашла научное объяснение этому факту. Оказалось, что на поверхность продукта попали фотобактерии из числа тех, что встречаются в промышленных морозильных камерах. Известно 16 представителей рода Photobacterium, они размножаются во влажной среде, в том числе могут попасть на рыбу, мясо и другие замороженные продукты. Хорошая новость заключается в том, что эти бактерии не приводят к образованию токсинов, то есть мясо может считаться пригодным к употреблению.









Ранее "Комментарии" публиковали фото декораций, посвященных Хэллоуину-2020.



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