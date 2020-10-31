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Хеллоуин-2020 – праздник, который отображает насущные проблемы человечества

Люди научились подшучивать даже над самыми страшными вещами и событиями этого года

сегодня, 11:51
Автор:

Дмитрий Симоненко

Уже этой ночью поклонники Хэллоуина будут отмечать этот мистический праздник. Создавая инсталляции вокруг своих домов, некоторые так прониклись насущными проблемами этого года и современного человека вообще, что не устояли перед тем, чтобы не внести это в экстерьер. Некоторые внедряют в него главный аксессуар этого карантинного года – медицинскую маску, другие "похоронили" несостоявшиеся концерты, выставки и другие мероприятия, которые не состоялись из-за пандемии. Третьи даже через жутковатые декорации еще раз предупреждают, что может приключиться, если не носить маску. Некоторые инсталляции умудрились посвятить очередным президентским выборам в США – и это получилось весело. А есть те, которые украсили дома "коронавирусом" — пожалуй, в этом году это самый страшный образ! Сегодня.Lifestyle подготовили подборку самых злободневных дизайнов, которые никого не оставят равнодушным.

Хеллоуин-2020 – праздник, который отображает насущные проблемы человечества


Ранее портал "Комментарии" писал о том, что на Хэллоуин-2020 взойдет Голубая Луна. Голубой Луной называется второе полнолуние в календарном месяце. Полнолуния обычно случаются каждые 29 дней, но конкретно эту разновидность Луны можно наблюдать раз в 2,5 года. Произошло это название от английского "оnce in a Blue Moon", что переводится как "когда-то под голубой Луной" и трактуется, как редкое, необычное явление.


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