Украинка, которая вакцинировалась от коронавируса, рассказала о своем самочувствии

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Любовь Блажко
В Израиле началась массовая вакцинация от COVID-19. Первыми претендентами на получение вакцины являются медицинские работники и пожилые люди. Но успела пройти вакцинацию и украинка, которая на данный момент живет в Израиле. Илона Фанта рассказала о своих впечатлениях после процедуры, сообщает ТСН.
Илона Фанта / Facebook
В Израиле вакцинация абсолютно бесплатна, и процедура длится всего несколько минут. Привиться вне очереди в Израиле пока нереально, так же как и купить вакцину.
Сделать прививку одной из первых женщине удалось по той причине, что она считается медицинским работником, несмотря на то, что не работает непосредственно с пациентами.
Прежде чем сделать прививку, Илона заполнила специальную форму, в которой дала свое согласие на вакцинацию.
Стоит добавить, что прививка делается в два этапа: через 3 недели она снова должна приехать и сделать прививку. Но перед этим пациент обязательно рассказывает специалисту о своем самочувствии после первого укола.
Сейчас украинка не жалуется на свое самочувствие, наоборот, говорит, что чувствует себя отлично.
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