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Украинка, которая вакцинировалась от коронавируса, рассказала о своем самочувствии

Вакцинацию проводят очень организованно, и все полностью бесплатно

сегодня, 18:56
Автор:

Любовь Блажко

В Израиле началась массовая вакцинация от COVID-19. Первыми претендентами на получение вакцины являются медицинские работники и пожилые люди. Но успела пройти вакцинацию и украинка, которая на данный момент живет в Израиле. Илона Фанта рассказала о своих впечатлениях после процедуры, сообщает ТСН. 

Украинка, которая вакцинировалась от коронавируса, рассказала о своем самочувствии

Илона Фанта / Facebook

В Израиле вакцинация абсолютно бесплатна, и процедура длится всего несколько минут. Привиться вне очереди в Израиле пока нереально, так же как и купить вакцину. 

"Все жители Израиля платят специальный налог и являются членами определенной больничной кассы. То есть вакцинация покрывается за счет страховой медицины", — сказала украинка.

Сделать прививку одной из первых женщине удалось по той причине, что она считается медицинским работником, несмотря на то, что не работает непосредственно с пациентами.

Прежде чем сделать прививку, Илона заполнила специальную форму, в которой дала свое согласие на вакцинацию. 

Стоит добавить, что прививка делается в два этапа: через 3 недели она снова должна приехать и сделать прививку. Но перед этим пациент обязательно рассказывает специалисту о своем самочувствии после первого укола. 

Сейчас украинка не жалуется на свое самочувствие, наоборот, говорит, что чувствует себя отлично. 

"Очень много людей хочет вакцинироваться, но очень много людей не хочет. Например, я в офисе работаю, то двое вакцинировались, а один человек не хочет пока, ждет, "вырастет ли у нас хвост", или нет", — поделилась женщина.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько может сохраняться иммунитет после прививки от COVID-19. У людей, которые переболели коронавирусом, и у тех, кто вакцинировался, может выработаться долгосрочный клеточный иммунитет против вируса SARS-CoV-2. Такое заявление сделали иммунологи Университета Монаша в Австралии, после проведения нового научного исследования. Результаты и выводы ученых опубликованы в журнале Science Immunology. 


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Источник: https://coronavirus.tsn.ua/ru/ukrainka-vakcinirovalas-ot-koronavirusa-kak-eto-ey-udalos-skolko-stoit-i-kak-sebya-chuvstvuet-1693750.html
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