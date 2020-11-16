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Украине пасет задних в мировом рейтинге процветания

Украина на данный момент - 92-я

сегодня, 15:50
Автор:

Владимир Лавский

Украина занимает 92-е место в мировом рейтинге процветания. Об этом свидетельствуют данные международной аналитической организации Legatum Institute. Среди стран Восточной Европы это худший показатель, отмечается на сайте исследования.

Украине пасет задних в мировом рейтинге процветания

В исследовании говорится, что на позицию Украины существенно влияет война в Донбассе, снижая показатель безопасности и этой страны (144-е место по этому признаку), и в целом всей Восточной Европы.

Кроме того, именно в Украине, по сравнению с другими восточноевропейскими странами, хуже ситуация (93-е место по этому признаку) в области свободы собраний и объединений. Над равными правами для всех религиозных течений также стоит работать, хотя показатель толерантности и улучшилось, сообщает Legatum Institute.

Исследователи отмечают, что пандемия COVID-19 очень сказалась на благосостоянии всех стран в 2020 году. Однако мир в целом демонстрирует положительную тенденцию к процветанию за последнее десятилетие, говорится в отчете.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине может появиться еще один вид отпуска. 

В законопроекте отмечается нюансы возможностей. Это может быть как мама ребенка, так и муж матери ребенка, отец ребенка, который не является мужем, но живет вместе с матерью, или бабушка с дедушкой, если отец воспитывает ребенка сам. Также уточняется, что по данному закону отец ребенка может пойти в декрет до трех лет вместо матери. 



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Источник: https://li.com/reports/2020-prosperity-index/
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