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В Украине может появиться новый вид отпуска

Если законопроект примут за основу, то каждый член семьи может взять две недели для присмотра за маленьким ребенком

сегодня, 17:29
Автор:

Владимир Лавский

В Верховную Раду Украины внесли законопроект №3695, который предлагает ввести в стране новый вид отпуска. Об этом сообщается на официальном сайте парламента. 

В Украине может появиться новый вид отпуска

Суть данного законопроекта — приравнять возможности матери и отца для присмотра за маленьким ребенком. 

Если законопроект вступит в силу, то две недели отпуска имеет полное право взять мать, отец, бабушка или дедушка ребенка сразу после его рождения. 

В законопроекте отмечается нюансы возможностей. Это может быть как мама ребенка, так и муж матери ребенка, отец ребенка, который не является мужем, но живет вместе с матерью, или бабушка с дедушкой, если отец воспитывает ребенка сам. Также уточняется, что по данному закону отец ребенка может пойти в декрет до трех лет вместо матери. 

Как ранее сообщали "Комментарии", врач рассказал, что нельзя есть и пить во время коронавируса.



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Источник: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69204
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