В Украине может появиться новый вид отпуска

В Верховную Раду Украины внесли законопроект №3695, который предлагает ввести в стране новый вид отпуска. Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

Суть данного законопроекта — приравнять возможности матери и отца для присмотра за маленьким ребенком.

Если законопроект вступит в силу, то две недели отпуска имеет полное право взять мать, отец, бабушка или дедушка ребенка сразу после его рождения.

В законопроекте отмечается нюансы возможностей. Это может быть как мама ребенка, так и муж матери ребенка, отец ребенка, который не является мужем, но живет вместе с матерью, или бабушка с дедушкой, если отец воспитывает ребенка сам. Также уточняется, что по данному закону отец ребенка может пойти в декрет до трех лет вместо матери.

Как ранее сообщали "Комментарии", врач рассказал, что нельзя есть и пить во время коронавируса.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!