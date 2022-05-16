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Украине дадут еще 500 миллионов евро военной помощи

Страны ЕС решили предоставить Украине военную помощь на еще €500 миллионов

сегодня, 22:42
Автор:

Лиля Воробьева
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ЕС выделит €500 млн. военной помощи Украине. Об этом   в Брюсселе на брифинге сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Украине дадут еще 500 миллионов евро военной помощи

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (фото из открытых источников)

"Эти €500 млн уйдут на тяжелое вооружение. Пока мы предоставляем бронетехнику, танки, тяжелую артиллерию, боеприпасы – все то, что необходимо для такой войны", – отметил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Вместе с этим траншем общая сумма военной поддержки ЕС составит около двух миллиардов евро. В то же время Европейский Союз не пришел к согласию по поводу шестого пакета санкций против россии.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что финны арестовали имущество пропагандиста из РФ. Руководство Финляндии приняло решение арестовать земельные участки и дом главного редактора издания "Московский комсомолец" Павла Гусева, ранее внесенного в список санкций Европейского Союза. Как сообщает The Saxon, два участка, на которых размещается по крайней мере один жилой дом, расположены на берегу озера Кернааланьярви. Кроме того, в собственности Гусева находится около 20 гектаров земли в общине Янаккала на юге Финляндии. Кроме того, как отмечает издание, финские правоохранители также арестовали активы других лиц, попавших в список санкций Евросоюза. В частности, арест наложили на раллийные автомобили Ford Fiesta и Mercedes Benz Sprinter, принадлежащие крупному предпринимателю Григорию Березкину, приближенному к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Кроме того, были арестованы счета компании Faberlic, которые связаны с лидером фракции "Новые люди" в Государственной думе Российской федерации Алексеем Нечаевым.




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