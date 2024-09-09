Украинцы выбирают иномарки: названы ТОП-10 подержанных авто из-за границы

В августе к украинскому автопарку добавилось более 25,7 тысячи подержанных авто из-за границы. Это наибольшее пополнение за последние 25 месяцев, согласно данным Укравтопрома. В этом месяце количество регистраций подержанных авто выросло на 22% по сравнению с прошлым годом и почти на 29% по сравнению с июлем.

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Большинство этих авто – бензиновые (46%). Также среди них дизельные машины (25%), электромобили (20%), гибриды (5%) и автомобили с ГБО (4%).

Средний возраст подержанных автомобилей, которые в августе получили украинские номера, – 8,6 года. Чаще украинцы регистрируют Volkswagen Golf – в августе таких машин появилось 1325. Следом за ним следуют Renault Megane (1037 регистраций) и Skoda Octavia (959). Также популярны были Volkswagen Passat, Tiguan, Audi Q5, Nissan Leaf, Tesla Model Y, Nissan Rogue и Tesla Model 3.

За весь год в Украине было зарегистрировано 159 тысяч подержанных легковых автомобилей, что на 25% больше, чем в прошлом.

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