Украинцы ведутся на опасный розыгрыш мошенников: как не потерять свои деньги

В Сети украинцы получают письма с оповещением о выигрыше якобы от имени банка, но после попадают в лапы аферистов. С помощью таких денежных ловушек мошенники выманивают данные кредитных карт, пишет "Сегодня".

Так, под видом банков мошенники объявляют розыгрыши, чтобы выманить данные банковских карточек и затем моментально потратить украденные средства.

Как рассказала одна из потерпевших, Лариса, по такой схеме аферисты пообещали 17000 грн, а взамен выудили данные кредитной карты. Женщина назвала пин-код, но пока ждала выигрыша – деньги с карты "ушли".

Кроме того, от имени банков аферисты проводят опрос, за участие в котором обещают вознаграждение. Средства, по легенде злоумышленников, разыгрывают якобы из резервов банковской ассоциации. Как пояснил представитель банковского учреждения Александр Жильцов, банк не разыгрывает и не проводит никаких викторин. Переход по этим ссылкам не даст никакой финансовой помощи или выигрыша, тогда как вашими личными данными могут завладеть мошенники.

Помните, что даже банковский работник не имеет права просить у клиента секретную информацию: срок действия карты, номер и код на обратной стороне.

Эксперт по психологической кибербезопасности Наталья Бугаева рассказала, что о подлинных акциях сообщается в СМИ официально. Помимо того, можно найти объявления, где содержатся конкретные данные и телефоны. По официальному телефону банка можно проверить, действительно ли проводится какая-либо акция.

В любом случае при участии в акциях, внимательно ознакомьтесь с условиями.

Напомним, в Украине появилась новая мошенническая афера. Известно, как выманивают деньги.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!