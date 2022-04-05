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Украинцы уже не так сильно хотят в НАТО: показатель упал к довоенному уровню

Украинцы разочарованы пассивностью НАТО и неготовностью помочь с обороной страны в войне против России

5 апреля 2022, 18:17
Автор:

Кравцев Сергей
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В Украине начал уменьшаться уровень поддержки курса страны на членство в Североатлантическом альянсе. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Украинцы уже не так сильно хотят в НАТО: показатель упал к довоенному уровню

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

Социологи провели опрос 30-31 марта. Проанализировав результаты исследования, они отметили, что уровень поддержки членства Украины в НАТО постепенно уменьшается. И здесь обращает на себя внимание интересная тенденция, в первые дни российского вторжения наблюдался скачок поддержки членства Украины в Альянсе. Уровень поддержки вырос с 62% до 76%, а за первую неделю боевых действий поддержка уменьшилась до 72%. Ну и под конец марта поддержка опустилась еще на 4%. На 30-31 марта поддержка курса в НАТО на уровне 68%. Социологи отмечают, что этот показатель близится к довоенным показателям.

Сами социологи не берутся объяснять, почему стремление украинцев на членство в НАТО заметно упало. Пори этом можно попытаться это объяснить тем, что украинцы ожидали большей помощи от блока после российского вторжения, а в итоге получили лишь глубокую озабоченность. Страны НАТО начали помогать Украине, а вот сам Альянс, включая всех его членов отреагировал на войну в Украине весьма сдержанно. Вот и сегодня на пресс-конференции в Брюсселе Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил неизменность позиции НАТО в том, что Альянс не будет отправлять войска и самолеты в Украину для поддержки украинского народа в войне с РФ.

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Источник: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/sedmoy_obschenacionalnyy_opros_ukraina_v_usloviyah_voyny_30-31_marta_2022.html
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Обсуждения

Михайло

5 апреля 2022, 23:55

Уже починають пропоганду проти НАТО. Не вірте. НАТО є військово-політичним блоком який реально захищає своїх членів. Інакше путлєр вже був би в Прибалтиці.

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