Шок от зверств режима Путина: что стоит за прозрением Штайнмайера – кто в Европе следующий

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер впервые заявил, что допускал ошибки в своей политике в отношении РФ. Также Германия высылает 40 российских дипломатов после кошмаров, что россияне сотворили в Буче. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", о чем говорит такого рода "прозрение" и стоит ли ожидать продолжения.

Буча. Фото: из открытых источников

Теперь логичными были бы подобные Штайнмайера заявления по стороны экс-канцлера Германии Меркель и действующего президента Франции Макрона

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко уверен, что мы услышали важное признание.

"Штайнмайер фактически начал покаяние. Для немцев, тем более его возраста, этот процесс не такой сложный как для других европейцев. Немцы это уже делали по отношению к жертвам Второй мировой. Покаяния были относительно Франции, Польши, всех восточно-европейских стран, пострадавших от немецко-фашистских захватчиков", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, сейчас важно смотреть, что будет дальше. Кто еще присоединится к покаянию, кто вдруг "прозреет".

"Штайнмайер признал ошибочность строительства "Северного потока-2", а также то, что ему и Западу не удалось создать общий европейский дом, в который входила бы Россия, не удалось интегрировать ее в общую архитектуру безопасности. Теперь логичными были бы подобные заявления по стороны экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и действующего президента Франции Эммануэля Макрона, проводивших пророссийскую политику в Европе, – считает Павел Жовниренко. – У Макрона, кстати, это был бы единственный вариант одержать победу на выборах, первый тур которых состоится уже 10 апреля. А главный его соперник – лидер ультраправой партии "Национальное объединение", ставленница Кремля – Марин Ле Пен. В гонке участвуют и другие пророссийские кандидаты. И Макрону придется определиться – он выступает всё же за демократические ценности или же пытаться навести мосты с Путиным, который их системно подрывает".

У нынешних критиков России, таких как Штайнмайер, у германских и французских элит происходит моральный слом

По мнению эксперта аналитического центра Democracy House Анатолия Октисюка, после чудовищных событий под Киевом у западных элит, особенно европейских, произошел своеобразный разрыв шаблона. Шок.

"Потому что все эти зверства происходят в 21-м веке, в Европе, пусть даже в Восточной. Да, в 90-х была балканская война с массой жертв, с военными преступлениями. Но именно сейчас на территории Украины происходит самый большой конфликт в Европе со времен Второй мировой. С неимоверно жестокими действиями со стороны агрессора – России", – поясняет эксперт.

Он считает, что у западных элит, действительно, меняется восприятие России и ее руководства. Если ранее их считали авторитарными жуликами и коррупционерами, закрывая глаза на те или иные преступления путинского режима, то теперь эти преступления столь явные, масштабные и ужасные – что "не заметить" их не получатся. Даже если хочется.

"У нынешних критиков России, таких как Штайнмайер, у германских и французских элит происходит моральный слом. Начинается угрызение совести. Они ведь десятилетиями продвигали на Западе российские нарративы, вели общие проекты, говорили о важности выстраивать с РФ прагматичные и доверительные отношения. По сути, вскармливали этого зверя, старались его включить в европейское пространство, в европейскую архитектуру. А оказалось, это как ввести убийцу в спокойную-мирную семью. Россияне творят преступления, осуществляют геноцид, которые в 21 веке казались невозможными. По крайней мере, в Европе. И пусть с надломом, пусть с надрывом, европейцы, даже недавно близкие к РФ, вынуждены на это реагировать соответствующим образом", – отмечает Анатолий Окстисюк.

По его мнению, в геополитическом смысле это всё ведет к коренному слому мировой системы безопасности, к выстраиванию мощнейшей антироссийской коалиции, равной которой не было. Потому что ничем те зверства, которые творит Россия, оправдать нельзя. И жесточайшие санкции – минимальное, чем можно на ответить на преступления против человечества в исполнении агрессора.

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