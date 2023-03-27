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Украинцы собрали почти 60 млн благодаря проекту «Мощь. Украинская каменная». Куда пойдут деньги

Покупая соль "Мощь. Украинская каменная" граждане Украины собрали 58,5 млн гривен на беспилотники для ГУР.

сегодня, 12:10
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Автор:

Slava Kot

Благодаря продажам специальной партии соли "Мощь. Украинская каменная" удалось собрать 58,5 млн гривен. Благодаря этому украинская разведка получит 2200 беспилотников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Украинцы собрали почти 60 млн благодаря проекту «Мощь. Украинская каменная». Куда пойдут деньги

Упаковка особой соли. Фото из открытых источников

К годовщине полномасштабного вторжения Государственное предприятие "Артемсоль" и платформа UNITED24 выпустили ограниченную партию соли — "Мощь. Украинская каменная". Таким образом, каждый, кто приобрел особую соль, своими средствами помогает создать флот беспилотников камикадзе FPV (First Person View) для украинской разведки. Одна упаковка соли весила 200 г и стоила 500 грн.


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Таким образом, за месяц с начала проекта "Мощь. Украинская каменная", украинцы смогли собрать 58,5 млн гривен благодаря покупке особой соли.

"Собрали более 58 500 000 гривен через UNITED24 на дроны-камикадзе для ГУР. Все благодаря проекту "Мощь. Украинская каменная". Теперь разведка получит более 2200 беспилотников FPV", — пишет Михаил Федоров.

Федоров сообщил, что еще 8 млн гривен удалось привлечь с аукциона пяти пачек соли, где присутствовали автографы руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Британская разведка назвала основные цели дронов, которые Россия снова начала покупать у Ирана.

Также "Комментарии" писали, что украинская разведка указала, на сколько времени хватит у Российской Федерации ресурсов для ведения войны против Украины. Кроме того, стали известны основные цели русской армии в Украине.



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Источник: https://t.me/zedigital/3003
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