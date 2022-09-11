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Украинцы снова должны переводить часы на зимнее время: что известно

Адаптированным временем для украинцев есть зимнее время, а переход на летнее – негативно сказывается на здоровье

сегодня, 20:10
Автор:

Лиля Воробьева
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Осенью наша страна снова будет переходить в режим зимнего времени, что означает начало осенне-зимнего сезона 2022-2023. Часы нужно наставить на час назад в последнее воскресенье октября – 30 числа. Обычно это делают в ночное время, с субботы на воскресенье в 4:00. Следовательно, для соотечественников будет возможность отдохнуть на 60 минут подольше.

Украинцы снова должны переводить часы на зимнее время: что известно

Перевод часов на зимнее время (фото из открытых источников)

Как сказано в постановлении Кабмина от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины", часы переводятся два раза в год: для зимнего времени — в последнее воскресенье октября в 04:00 на 1 час назад,   для летнего времени – в последнее воскресенье марта в 03:00 на 1 час вперед.

Это новшество было введено в Великобритании для экономии электрического тока. В нашей стране делить время, как летнее и зимнее началось еще в 1981 году, а в 1996-м было принято соответствующее законодательство.

При этом режим экономии свелся к нулю. Теперь перевести часовые стрелки – это явление номинальное, и многие государства отказались от перевода часов.

Повредит ли перевод часовых стрелок вашему самочувствию

Адаптированное время для украинских граждан — зимнее, перевод в режим летнего негативен для самочувствия. Ввиду таких перепадов нарушается график, это отражается на режиме сна, биоритмах.

По рекомендациям врачей, заранее нужно выравнивать графики ночного отдыха, за семь дней до перевода, сдвигая время до отдыха и подъема на 15 минут каждый день. Так же насущные дела и тяжелую работу лучше переносить на несколько дней вперед.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что часы  Судного дня остановился за 100 секунд до полуночи.



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