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Украинцы, проживающие в Польше, больше не будут платить за жилье: кому будет предоставляться льгота

Беженцев из Украины освободили от оплаты жилья. В то же время на такую «привилегию» могут рассчитывать только уязвимые категории

сегодня, 15:45
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на "24 канал".

Украинцы, проживающие в Польше, больше не будут платить за жилье: кому будет предоставляться льгота

Уязвимые категории украинцев в Польше не будут платить за жилье

С первого мая в муниципальных общежитиях и гостиницах Польши подорожала сумма оплаты за проживание внутриперемещенных лиц. Данная норма действует, если человек находится там более 180 дней. Вместе с тем, 85% проживающих в коллективных центрах украинцев освободили от уплаты за жилье.


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Согласно поправкам к Закону, касающимся поддержки украинских ВПЛ, принятых зимой 2023 года: жители коллективных центров оплачивают стоимость проживания там лишь частично.

"Более 120 дней – 50% стоимости проживания, но не более 40 злотых в сутки; более 180 дней – 75% стоимости проживания, но не более 60 злотых в сутки", — отмечают на портале .

60 000 граждан Украины в таких центрах в Польше полностью освободили от оплаты.

"Более 85% находящихся в центрах коллективного размещения освобождены от участия в расходах на помощь. Эти льготы касаются несовершеннолетних, инвалидов и людей пенсионного возраста", — отметили в Министерстве внутренних дел и администрации.

То есть право бесплатного проживания остается за беглецами от войны уязвимых категорий, таких как: дети, пожилые люди и инвалиды.

К таким изменениям пришли потому, что в Польше хотят, чтобы украинцы могли самостоятельно функционировать там и найти работу, и таким образом обрести финансовую независимость, отметили в МВД.

А вот людям уязвимых категорий труднее функционировать в финансовом плане, поэтому они были освобождены от оплаты за жилье.

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Источник: https://zakordon.24tv.ua/ukrayintsiv-polshhi-zvilnili-vid-oplati-za-zhitlo-yaki-kategoriyi_n2304592
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