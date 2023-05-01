Украинцы, проживающие в Польше, больше не будут платить за жилье: кому будет предоставляться льгота

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Белоокая Ира
Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на "24 канал".
Уязвимые категории украинцев в Польше не будут платить за жилье
С первого мая в муниципальных общежитиях и гостиницах Польши подорожала сумма оплаты за проживание внутриперемещенных лиц. Данная норма действует, если человек находится там более 180 дней. Вместе с тем, 85% проживающих в коллективных центрах украинцев освободили от уплаты за жилье.
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Согласно поправкам к Закону, касающимся поддержки украинских ВПЛ, принятых зимой 2023 года: жители коллективных центров оплачивают стоимость проживания там лишь частично.
60 000 граждан Украины в таких центрах в Польше полностью освободили от оплаты.
То есть право бесплатного проживания остается за беглецами от войны уязвимых категорий, таких как: дети, пожилые люди и инвалиды.
К таким изменениям пришли потому, что в Польше хотят, чтобы украинцы могли самостоятельно функционировать там и найти работу, и таким образом обрести финансовую независимость, отметили в МВД.
А вот людям уязвимых категорий труднее функционировать в финансовом плане, поэтому они были освобождены от оплаты за жилье.
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