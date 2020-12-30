Украинцы предлагают президенту разрешить им легально покупать отсрочку от армии. Петиция с просьбой появилась на портале главы украинского государства. По словам автора, парни призывного возраста, не имеющих законного основания для получения отсрочки и освобождения прохождения службы, ищут возможности избежать призыва, что приводит к нарушению законодательства. Кроме того, Украина теряет население, получает неквалифицированных специалистов, возникает коррумпированность при военкоматах и т.д. Как решение автор прошения президенту предлагает ввести возможность оплаты законного освобождения от военной службы, т.е. призывник платит государству, а оно, в свою очередь освобождает молодого человека от обязанности служить "срочку", и выдает подтверждающие документы.

Ранее "Комментарии" писали о том, что на сайте Президента зарегистрирована петиция, автор которой просит приобрести вакцину против коронавируса у Российской Федерации. "Отбросить политику и обратиться к России с просьбой предоставить нашей стране вакцину от коронавируса", — так называется прошение. Далее оно аргументируется тем, что в Украине стремительно ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусной болезнью.

Кроме того, порталу стало известно о том, что президента Украины просят досрочно закончить текущий 2020 год. Петиция с таким прошением размещена на портале главы государства. Так, автор петиции просит Президента принять меры, касаемые досрочного окончания 2020 года любыми возможными методами – приказом главы государства, решением суда, изменений в Конституцию или законодательство.





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