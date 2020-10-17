kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.10.2020

BTC/USD

11345.84

ETH/USD

366.99

LTC/USD

47.74

НБУ 17.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество юмор Зеленского просят досрочно закончить 2020 год: на сайте главы государства опубликована петиция
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленского просят досрочно закончить 2020 год: на сайте главы государства опубликована петиция

Пока просьбу к Президенту поддержали 34 голоса, но в запасе есть еще месяц

сегодня, 01:08
Автор:

Дмитрий Симоненко

Президента Украины просят досрочно закончить текущий 2020 год. Петиция с таким прошением размещена на портале главы государства.

Зеленского просят досрочно закончить 2020 год: на сайте главы государства опубликована петиция

Источник: khm.gov.ua

Так, автор петиции просит Президента принять меры, касаемые досрочного окончания 2020 года любыми возможными методами – приказом главы государства, решением суда, изменений в Конституцию или законодательство. Свою просьбу автор петиции аргументирует тем, что нынешний год стал катастрофой для Украины и мира.

"Уже никто и не помнит апокалиптических пожаров в Австралии и едва не начавшуюся Третью мировую войну, потому что потом началась настоящая катастрофа — пандемия коронавируса. Добавляем ко всемирному локдауну еще и всемирный кризис, и обнищание, пожар в Чернобыле, взрыв в Бейруте и еще кучу жести и делаем вывод, что мы живем в мире апокалипсиса, который отравил жизнь миллиардам людей по всему миру", — говорится в петиции.

Условием рассмотрения прошения является сбор 25 тысяч подписей в поддержку предмета петиции. 


Ранее "Комментарии" публиковали десять самых странных петиций Президенту Украины.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ