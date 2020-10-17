Зеленского просят досрочно закончить 2020 год: на сайте главы государства опубликована петиция

Президента Украины просят досрочно закончить текущий 2020 год. Петиция с таким прошением размещена на портале главы государства.

Источник: khm.gov.ua

Так, автор петиции просит Президента принять меры, касаемые досрочного окончания 2020 года любыми возможными методами – приказом главы государства, решением суда, изменений в Конституцию или законодательство. Свою просьбу автор петиции аргументирует тем, что нынешний год стал катастрофой для Украины и мира.

"Уже никто и не помнит апокалиптических пожаров в Австралии и едва не начавшуюся Третью мировую войну, потому что потом началась настоящая катастрофа — пандемия коронавируса. Добавляем ко всемирному локдауну еще и всемирный кризис, и обнищание, пожар в Чернобыле, взрыв в Бейруте и еще кучу жести и делаем вывод, что мы живем в мире апокалипсиса, который отравил жизнь миллиардам людей по всему миру", — говорится в петиции.

Условием рассмотрения прошения является сбор 25 тысяч подписей в поддержку предмета петиции.





Ранее "Комментарии" публиковали десять самых странных петиций Президенту Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!