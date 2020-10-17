Зеленского просят досрочно закончить 2020 год: на сайте главы государства опубликована петиция

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Дмитрий Симоненко
Президента
Украины просят досрочно закончить текущий 2020 год. Петиция с таким прошением размещена
на портале главы государства.
Источник: khm.gov.ua
Так, автор петиции
просит Президента принять меры, касаемые досрочного окончания 2020 года любыми возможными
методами – приказом главы государства, решением суда, изменений в Конституцию
или законодательство. Свою просьбу автор петиции аргументирует тем, что нынешний
год стал катастрофой для Украины и мира.
Условием рассмотрения прошения является сбор 25 тысяч подписей в поддержку предмета петиции.
Ранее "Комментарии"
публиковали десять самых странных петиций Президенту Украины.
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