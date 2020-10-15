Глас народа: десять самых странных петиций Президенту Украины

Сайт петиций, обращенных к главе государства, не пустует и постоянно обновляется. Порой обращение некоторых жителей бывает более чем странным. Ниже – наиболее экстравагантные предложения, подборку которых сделал портал APnews.

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Например, некая Юлия Кононенко предложила не увольнять Витольда Фокина с поста заместителя главы ТКГ. Женщина предложила оставить скандального дипломата, чтобы помнить о совершенных ошибках руководителей. По всей видимости, либо Юлия слишком молода, либо, наоборот, в преклонном возрасте и не помнит, что Фокин был одним из тех, кто был у браздов правления страной в 90-х годах прошлого столетия. Или, как вариант, это не Юлия вовсе, а Мария Фокина.









А просительница Анна Швидь является яростным противником трансжиров. И довольно подкована в вопросе их содержания в продуктах – женщина целыми абзацами копирует законопроект МОЗ о регулировании содержания трансжиров в пище.





Очередной глас народа к главе государства заключается в том, чтобы раскрасить монеты 1 или 2 гривен, ведь пенсионеры их путают.





Григорий Монастырский до такой степени разочарован в нынешней власти, что предлагает менять состав Рады каждые два года.









Некий Александр Бабенко предложил вернуть второе мая. Действительно, что за бардак — после первого мая идет сразу третье!









Богдан Шелякин заботится о нравственности украинской нации, предлагая запретить порно. При чем фильмы для взрослых он ставит на одну ступень с "Одноклассниками" и "ВКонтакте".





Николай Дробот, по всей видимости, не признает гендерную политику нашего государства, переживая, что в стране не осталось чисто мужских праздников. Поэтому он предложил просто "мужской нерабочий день".





А вот приверженец гендерной равности, напротив требует призывать женщин на срочную службу в армию, ставя в примерИзраиль.





Руслана Сапронова, очередная просительница Президента, по всей видимости – эмоциональная женщина. Она переживает за все – за призыв, рост заболеваемости коронавирусом в стране, обещание Зеленского, профессиональную армию и т.д. Но из самого текста мало что поймешь…



Ранее "Комментарии" писали о том, что главой Черниговской ОДА стала супруга Хомчака.





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