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Главная Новости Общество юмор Глас народа: десять самых странных петиций Президенту Украины
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Глас народа: десять самых странных петиций Президенту Украины

На что люди надеются, публикуя такие петиции - непонятно

сегодня, 22:03
Автор:

Дмитрий Симоненко

Сайт петиций, обращенных к главе государства, не пустует и постоянно обновляется. Порой обращение некоторых жителей бывает более чем странным. Ниже – наиболее экстравагантные предложения, подборку которых сделал портал APnews.

Глас народа: десять самых странных петиций Президенту Украины

Фото: Georgejmclittle/Shutterstock.com

Например, некая Юлия Кононенко предложила не увольнять Витольда Фокина с поста заместителя главы ТКГ. Женщина предложила оставить скандального дипломата, чтобы помнить о совершенных ошибках руководителей. По всей видимости, либо Юлия слишком молода, либо, наоборот, в преклонном возрасте и не помнит, что Фокин был одним из тех, кто был у браздов правления страной в 90-х годах прошлого столетия.  Или, как вариант, это не Юлия вовсе, а Мария Фокина.



А просительница Анна Швидь является яростным противником трансжиров. И довольно подкована в вопросе их содержания в продуктах – женщина целыми абзацами копирует законопроект МОЗ о регулировании содержания трансжиров в пище.


Очередной глас народа к главе государства заключается в том, чтобы раскрасить монеты 1 или 2 гривен, ведь пенсионеры их путают. 


Григорий Монастырский до такой степени разочарован в нынешней власти, что предлагает менять состав Рады каждые два года.  



Некий Александр Бабенко предложил вернуть второе мая. Действительно, что за бардак — после первого мая идет сразу третье!



Богдан Шелякин заботится о нравственности украинской нации, предлагая запретить порно. При чем фильмы для взрослых он ставит на одну ступень с "Одноклассниками" и "ВКонтакте".


Николай Дробот, по всей видимости, не признает гендерную политику нашего государства, переживая, что в стране не осталось чисто мужских праздников. Поэтому он предложил просто "мужской нерабочий день".


А вот приверженец гендерной равности, напротив требует призывать женщин на срочную службу в армию, ставя в примерИзраиль.


Руслана Сапронова, очередная просительница Президента, по всей видимости – эмоциональная женщина. Она переживает за все – за призыв, рост заболеваемости коронавирусом в стране, обещание Зеленского, профессиональную армию и т.д. Но из самого текста мало что поймешь…

Ранее "Комментарии" писали о том, что главой Черниговской ОДА стала супруга Хомчака.



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