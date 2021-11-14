Украинцы первыми покорили одну из самых сложных вершин

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Светлана Шкурупий
Украинцы
продолжают впечатлять мировыми рекордами. На этот раз отличились наши
альпинисты, которым удалось покорить вершину горы Аннапурна III, расположенную
в Непале.
Гора Аннапурна III / Фото: wikipedia
Об
этом событии сообщается на Facebook-странице Управления по делам семьи,
молодежи и спорта Черкасской ОГА.
Известно,
что троим украинцам: Вячеславу Полежайко, Михаилу Фомину и Никите Балабанову
удалось первыми в мире подняться на гималайскую вершину, преодолев неприступное
юго-восточное ребро горы высотой 7555 м. Альпинисты прошли 2800 м стены в
Гималаях, которую до них не смог покорить никто. Успешное восхождение на Аннапурну
III случилось 6 ноября. Подъем проходил в плохих погодных условиях из-за
сильного ветра, а штурмовой выход занял у мужчин 10 дней.
Отметим, что абсолютная высота вершины 7555 метров над уровнем моря. По этому показателю она занимает 42 место в мире. Относительная высота — 703 м с самым высоким седлом 6852 м.
Напомним,
что восьмая по высоте вершина
мира — гора в Непале покорена нашим соотечественником. Сумчанин с другими альпинистами
поднялся на Манаслу высотой 8163 метра над уровнем моря и снял видео на память.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что Лаура
Ясорка из Нью-Джерси покоряет скалы голышом. Женщина забирается по камням
обнаженной и делится фотографиями в социальных сетях.
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альпинистов со всего мира, ведь до недавнего времени, никому не удавалось покорить ее в зимнее время. Однако, группа непальских экстремалов заявила, что
невозможное — возможно и доказала это своим восхождением на ее вершину.
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