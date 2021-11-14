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Украинцы первыми покорили одну из самых сложных вершин

Украинские альпинисты покорили гималайскую вершину Аннапурна III и стали первыми в мире, кто это сделал

14 ноября 2021, 23:20
Автор:

Светлана Шкурупий
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Украинцы продолжают впечатлять мировыми рекордами. На этот раз отличились наши альпинисты, которым удалось покорить вершину горы Аннапурна III, расположенную в Непале.

Украинцы первыми покорили одну из самых сложных вершин

Гора Аннапурна III / Фото: wikipedia

Об этом событии сообщается на Facebook-странице Управления по делам семьи, молодежи и спорта Черкасской ОГА.

Известно, что троим украинцам: Вячеславу Полежайко, Михаилу Фомину и Никите Балабанову удалось первыми в мире подняться на гималайскую вершину, преодолев неприступное юго-восточное ребро горы высотой 7555 м. Альпинисты прошли 2800 м стены в Гималаях, которую до них не смог покорить никто. Успешное восхождение на Аннапурну III случилось 6 ноября. Подъем проходил в плохих погодных условиях из-за сильного ветра, а штурмовой выход занял у мужчин 10 дней.

Отметим, что абсолютная высота вершины 7555 метров над уровнем моря. По этому показателю она занимает 42 место в мире. Относительная высота — 703 м с самым высоким седлом 6852 м.

Напомним, что восьмая по высоте вершина мира — гора в Непале покорена нашим соотечественником. Сумчанин с другими альпинистами поднялся на Манаслу высотой 8163 метра над уровнем моря и снял видео на память.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Лаура Ясорка из Нью-Джерси покоряет скалы голышом. Женщина забирается по камням обнаженной и делится фотографиями в социальных сетях.

Читайте также, что красивая, но очень опасная гора Чогори привлекает внимание альпинистов со всего мира, ведь до недавнего времени, никому не удавалось покорить ее в зимнее время. Однако, группа непальских экстремалов заявила, что невозможное — возможно и доказала это своим восхождением на ее вершину.


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