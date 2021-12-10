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Украинцы не готовы принять запрет шифера в Украине, – опрос

79% опрошенных украинцев не поддерживают или не определились с вопросом запрета шифера в Украине

сегодня, 12:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Практически 80% опрошенных украинцев, проживающих в сельской местности, не поддерживают или не определились с вопросом запрета шифера в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствует соцопрос, который провела компания "Pollster", пишет сайт "Обозреватель".

Украинцы не готовы принять запрет шифера в Украине, – опрос

Шифер. Фото: mojdominfo

В селах в большинстве сел именно шифер используется, как кровельный материал. Социологи, проведя опрос среди жителей сельской местности, попытались выяснить, готовы ли на сегодняшний день люди пересмотреть свои взгляды и отказаться от шифера, отдав предпочтение другим кровельным материалам.

В итоге выяснилось, что 46% опрошенных респондентов против идеи о запрете шифера. 33% респондентов не готовы были однозначно ответить на этот вопрос. Только 22% — высказались за предложение о запрете. Похожие данные получены и в отношении восприятия опасности шифера для здоровья. 49% украинцев считают, что шифер никак не угрожает организму человека, 27% считает, что шифер может представлять угрозу здоровью, у 24% возникли трудности с ответом на это вопрос.

Также по итогам соцопроса выяснилось, что в своих хозяйствах 9 из 10 опрошенных (89%) используют шифер. А 67% заявили, что, кроме шифера они не рассматривают никакой другой материал, когда речь идет о перекрытии крыши. Среди первоочередных причин, почему украинцы, проживающие в селе, выбирают именно шифер, есть цена, долговечность и прочность. На этом фоне лишь 17% ответило, что для них при выборе материала важна его экологичность. 

На сегодняшний день по информации аналитиков, почти 60% кровельного фонда в стране покрыто шифером. Всего более чем за 100 лет на крышах установлено более 1 млрд. кв. метров шифера.

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Источник: https://news.obozrevatel.com/society/79-oproshennyih-ukraintsev-ne-podderzhivayut-ili-ne-opredelilis-s-voprosom-zapreta-shifera-v-ukraine-sotsopros.htm
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