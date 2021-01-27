Экология и фильмы для взрослых: как PornHub защищает природу (ВИДЕО)

Модели с хостинга PornHub научат мужчин и женщин получать удовольствие от... заботы об окружающей среде. Такова главная миссия нового проекта команды — Sexstainable Jerk Off Instructions, сообщает Telegram-канал "PRportal".

Модели PornHub будут учить зрителей любить природу. Скрин из видео

Упомянутый проект сами представители видеохостинга называют новым жанром порно. Название составили со слов "sex" и "sustainability" ("секс/пол" и "устойчивость окружающей среды" — способность природы выдерживать воздействие человека). Создатели такой экологической акции стремятся, чтобы рациональное использование природных ресурсов в конце концов стало сексуальным и важным для каждого.

В чем же суть проекта? PornHub снял ряд видеороликов с самыми популярными порноактрисы, которые учат зрителя заботиться об окружающей среде. Не забывая о сексуальном подтексте, актрисы объяснят, почему экономить электроэнергию и уменьшать количество использованной воды — это хорошо, зачем надо сажать деревья или есть меньше мяса.

На портале уже пообещали: за каждый просмотр PornHub жертвовать 10 центов на благотворительность. Собранные средства собираются передать организации "2030 or Bust" — она выступает в защиту экологии и пытается остановить климатический кризис.



Стоит напомнить, что PornHub уже давно работает с экологической тематикой. Еще в 2019 году командой хостинга был создан жанр видео Beesexual (игра слов "пчела" и "бисексуал" на английском). Эта акция была направлена на спасение пчел, которых по всему миру убивают пестициды и нарушение их привычной зоны обитания.

Интересно, что летом того же года хостинг выпустил "Самое грязное порно", что тоже было экологической инициативой. Целью съемок фильма, проходивших на одном из загрязненных пластиком пляжей, стал сбор средств на очистку мирового океана.

Ранее "Комментарии" рассказывали, кто же на самом деле владеет империей PornHub.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!