Украинцы назвали основную цель войны России против Украины

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Slava Kot
Геноцид, уничтожение украинской нации и превращение украинцев в россиян являются основными и окончательными причинами войны России против Украины, считают украинцы. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в мае 2024 года.
Какова цель России по отношению к Украине. Фото из открытых источников
Согласно результатам опроса КМИС, 34% украинцев заявили, что окончательная цель России состоит в геноциде и физическом уничтожении большинства украинцев. 26% опрошенных ответили, что Россия стремится уничтожить украинскую нацию и национальное сознание и провести принудительную ассимиляцию украинцев и их превращение в россиян.
12% респондентов назвали основными планами России изменить власть в Украине и сделать из нее марионеточное государство, которое будет подконтрольно Кремлю. 7% украинцев выбрали вариант, что Россия выступает за сохранение оккупированных территорий и не будет выставлять претензии на остальные украинские территории, а еще 6% заявили, что Россия стремится присоединить всю территорию Украины.
Какова основная цель России по отношению к Украине. Опрос КМИС
Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса, которые показали мнения украинцев, нужно ли Украине стать членом Европейского Союза.
Также "Комментарии" писали о том, сколько украинских беженцев планирует вернуться в Украину после войны. Оказалось, что только треть украинцев готова покинуть другие страны и приехать домой.
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Ігор
сегодня, 15:18
Та невже? Знов Пушкіна і Лермонтова примусять читати? А всі чиновники депутати прокурори мери судді та подібна білякоритна нечисть, яка не боїться і не переймається і готова зустрічати ворога, є представниками української нації? Може на окупованих територіях вже геноцид: чи йде чи почався чи закінчився? Пропаганда Геббельса промиває мізки ідеально. Що ж, з приходом Трампа все почне мінятись. Прозріння буде дуже важким. Але, що ж поробиш Гітлера Пол Пота Зе тільки стороннє втручання змогло усунути.