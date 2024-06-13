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Украинцы назвали основную цель войны России против Украины

Большинство украинцев считают, что окончательная цель России по отношению к Украине заключается в уничтожении украинцев и украинской нации.

сегодня, 16:08
Автор:
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Slava Kot
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Геноцид, уничтожение украинской нации и превращение украинцев в россиян являются основными и окончательными причинами войны России против Украины, считают украинцы. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в мае 2024 года.

Украинцы назвали основную цель войны России против Украины

Какова цель России по отношению к Украине. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса КМИС, 34% украинцев заявили, что окончательная цель России состоит в геноциде и физическом уничтожении большинства украинцев. 26% опрошенных ответили, что Россия стремится уничтожить украинскую нацию и национальное сознание и провести принудительную ассимиляцию украинцев и их превращение в россиян.

"Большинство украинцев – 60% – считают, что Россия стремится уничтожить украинскую нацию (34%) или даже осуществить физический геноцид большинства населения (26%)", – сообщили КМИС.

12% респондентов назвали основными планами России изменить власть в Украине и сделать из нее марионеточное государство, которое будет подконтрольно Кремлю. 7% украинцев выбрали вариант, что Россия выступает за сохранение оккупированных территорий и не будет выставлять претензии на остальные украинские территории, а еще 6% заявили, что Россия стремится присоединить всю территорию Украины.

Украинцы назвали основную цель войны России против Украины - фото 2

Какова основная цель России по отношению к Украине. Опрос КМИС

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса, которые показали мнения украинцев, нужно ли Украине стать членом Европейского Союза.

Также "Комментарии" писали о том, сколько украинских беженцев планирует вернуться в Украину после войны. Оказалось, что только треть украинцев готова покинуть другие страны и приехать домой.



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Ігор

сегодня, 15:18

Та невже? Знов Пушкіна і Лермонтова примусять читати? А всі чиновники депутати прокурори мери судді та подібна білякоритна нечисть, яка не боїться і не переймається і готова зустрічати ворога, є представниками української нації? Може на окупованих територіях вже геноцид: чи йде чи почався чи закінчився? Пропаганда Геббельса промиває мізки ідеально. Що ж, з приходом Трампа все почне мінятись. Прозріння буде дуже важким. Але, що ж поробиш Гітлера Пол Пота Зе тільки стороннє втручання змогло усунути.


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