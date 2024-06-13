Украинцы назвали основную цель войны России против Украины

Геноцид, уничтожение украинской нации и превращение украинцев в россиян являются основными и окончательными причинами войны России против Украины, считают украинцы. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в мае 2024 года.



Какова цель России по отношению к Украине. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса КМИС, 34% украинцев заявили, что окончательная цель России состоит в геноциде и физическом уничтожении большинства украинцев. 26% опрошенных ответили, что Россия стремится уничтожить украинскую нацию и национальное сознание и провести принудительную ассимиляцию украинцев и их превращение в россиян.

"Большинство украинцев – 60% – считают, что Россия стремится уничтожить украинскую нацию (34%) или даже осуществить физический геноцид большинства населения (26%)", – сообщили КМИС.

12% респондентов назвали основными планами России изменить власть в Украине и сделать из нее марионеточное государство, которое будет подконтрольно Кремлю. 7% украинцев выбрали вариант, что Россия выступает за сохранение оккупированных территорий и не будет выставлять претензии на остальные украинские территории, а еще 6% заявили, что Россия стремится присоединить всю территорию Украины.

Какова основная цель России по отношению к Украине. Опрос КМИС

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса, которые показали мнения украинцев, нужно ли Украине стать членом Европейского Союза.

Также "Комментарии" писали о том, сколько украинских беженцев планирует вернуться в Украину после войны. Оказалось, что только треть украинцев готова покинуть другие страны и приехать домой.