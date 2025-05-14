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Украинцы исчезают, как нация: демограф намекнула, что все началось еще задолго до войны

Смертность втрое превышает рождаемость в Украине

сегодня, 14:05
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Кравцев Сергей

Демографический кризис в Украине продолжается не момента начала полномасштабной войны в Украине и даже не с начала пандемии коронавируса. Он начался фактически с 1991 года. Но война, конечно же, обострила его. Об этом в эфире канала "Киев24" рассказала ведущий научный сотрудник Института демографии Светлана Аксенова. 

Украинцы исчезают, как нация: демограф намекнула, что все началось еще задолго до войны

Украинцы. Фото из открытых источников

Специалист отметила, что демографические проблемы украинцев сопровождают всю независимость Украины, потому что превышение смертности над рождаемостью наблюдается с 1991 года. 

"Но, если в начале 90-х годов это соотношение было незначительное, то уже в 2000 и 2001 годах количество умерших превышало количество рожденных вдвое", — отметила Аксенова.

При этом она отметила, что, если говорить о количестве рожденных в годы полномасштабного вторжения России на контролируемой Украиной территории, то эта статистика соответствует действительному положению дел, поскольку родители стараются как можно скорее зарегистрировать родившихся детей. 

По словам демографа, в то же время ситуация с умершими является очень непонятной. 

"Думаю, что то количество умерших, которое обнародовало Министерство юстиции, является не полным. Есть определенная часть тех, кто пропал без вести, кто находится в плену", — добавила демограф. 

При этом отметила, что это соотношение может быть и больше.

Она отметила, что есть надежда, что с завершением войны те семьи, которые откладывали рождение детей, реализуют свои желания и показатели увеличатся. При этом добавила, что многое будет зависеть от того насколько в Украине будет восстанавливаться экономика, восстановление жилья и какое количество украинцев вернется из-за границы.

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