Украинцы стремительно стареют: демограф назвал угрожающие последствия для страны

Как и другие народы на европейском континенте, украинское общество постепенно стареет, однако темпы старения в Украине усилились из-за войны, особенно из-за потерь среди военных и массовой эмиграции. Об этом в интервью рассказал доктор экономических наук, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун.

Демограф Александр Гладун (фото из открытых источников)

По его мнению, повышение уровня старения населения обусловлено, в частности, смертями на фронте среди мужчин, которым еще не исполнилось 60 лет, поскольку пенсионеры в ряды Вооруженных сил не привлекаются, а также активной миграцией граждан.

"В исследовании Евростата, посвященном половозрастной структуре наших вынужденных переселенцев, было указано, что 94% из них составляют дети и лица трудоспособного возраста, а только 6% — это люди в возрасте от 65 лет и старше", — подчеркнул Гладун.

Он добавил, что по показателю старения населения Украина сейчас занимает позицию в конце третьего десятка среди стран мира, "а это значит, что ситуация пока еще не критична".

Что касается последствий этого явления, то, по словам ученого, старение создает экономическую нагрузку, поскольку количество лиц, способных работать, уменьшается, а значит, снижается количество плательщиков взносов в пенсионный фонд:

"Наш пенсионный фонд и так финансируется за счет госбюджета, а эти средства можно было бы направить на другие важные программы".

Кроме того, старение населения ведет к большей нагрузке на систему здравоохранения, поскольку пожилые люди чаще нуждаются в медицинской помощи, а в случае инвалидности — растут расходы государства на их социальное обеспечение.

"Бизнес также должен учитывать эту реальность и адаптироваться, создавая рабочие места с учетом физического состояния людей старших возрастов, а не ориентируясь исключительно на молодежь", — подытожил эксперт.

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