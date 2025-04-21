Украинцы стремительно стареют: демограф назвал угрожающие последствия для страны

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Лиля Воробьева
Как и другие народы на европейском континенте, украинское общество постепенно стареет, однако темпы старения в Украине усилились из-за войны, особенно из-за потерь среди военных и массовой эмиграции. Об этом в интервью рассказал доктор экономических наук, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун.
Демограф Александр Гладун (фото из открытых источников)
По его мнению, повышение уровня старения населения обусловлено, в частности, смертями на фронте среди мужчин, которым еще не исполнилось 60 лет, поскольку пенсионеры в ряды Вооруженных сил не привлекаются, а также активной миграцией граждан.
Он добавил, что по показателю старения населения Украина сейчас занимает позицию в конце третьего десятка среди стран мира, "а это значит, что ситуация пока еще не критична".
Что касается последствий этого явления, то, по словам ученого, старение создает экономическую нагрузку, поскольку количество лиц, способных работать, уменьшается, а значит, снижается количество плательщиков взносов в пенсионный фонд:
Кроме того, старение населения ведет к большей нагрузке на систему здравоохранения, поскольку пожилые люди чаще нуждаются в медицинской помощи, а в случае инвалидности — растут расходы государства на их социальное обеспечение.
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