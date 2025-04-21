logo

BTC/USD

88061.89

ETH/USD

1620.35

LTC/USD

79.72

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

48.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Миграция населения Украинцы стремительно стареют: демограф назвал угрожающие последствия для страны
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцы стремительно стареют: демограф назвал угрожающие последствия для страны

На уровень старения украинской нации влияет, в частности, и война, утверждает Александр Гладун.

сегодня, 18:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Как и другие народы на европейском континенте, украинское общество постепенно стареет, однако темпы старения в Украине усилились из-за войны, особенно из-за потерь среди военных и массовой эмиграции. Об этом в интервью рассказал доктор экономических наук, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун.

Украинцы стремительно стареют: демограф назвал угрожающие последствия для страны

Демограф Александр Гладун (фото из открытых источников)

По его мнению, повышение уровня старения населения обусловлено, в частности, смертями на фронте среди мужчин, которым еще не исполнилось 60 лет, поскольку пенсионеры в ряды Вооруженных сил не привлекаются, а также активной миграцией граждан.

"В исследовании Евростата, посвященном половозрастной структуре наших вынужденных переселенцев, было указано, что 94% из них составляют дети и лица трудоспособного возраста, а только 6% — это люди в возрасте от 65 лет и старше", — подчеркнул Гладун.

Он добавил, что по показателю старения населения Украина сейчас занимает позицию в конце третьего десятка среди стран мира, "а это значит, что ситуация пока еще не критична".

Что касается последствий этого явления, то, по словам ученого, старение создает экономическую нагрузку, поскольку количество лиц, способных работать, уменьшается, а значит, снижается количество плательщиков взносов в пенсионный фонд:

"Наш пенсионный фонд и так финансируется за счет госбюджета, а эти средства можно было бы направить на другие важные программы".

Кроме того, старение населения ведет к большей нагрузке на систему здравоохранения, поскольку пожилые люди чаще нуждаются в медицинской помощи, а в случае инвалидности — растут расходы государства на их социальное обеспечение.

"Бизнес также должен учитывать эту реальность и адаптироваться, создавая рабочие места с учетом физического состояния людей старших возрастов, а не ориентируясь исключительно на молодежь", — подытожил эксперт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/demograf-oleksandr-gladun-shchob-zberegti-1744971736.html
Теги:

Новости

Все новости