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Украинцев ждет самая холодная ночь: где термометр покажет -24

В большинстве областей начнет теплеть уже с 14 января

сегодня, 12:54
Автор:

Елизавета Черных
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По данным известного украинского синоптика Натальи Диденко, ближайшая ночь в стране будет самой холодной. Столбики термометров покажут 19...11 градусов мороза, а на Севере страны и на северо-востоке они опустятся до 24 градусов. Такой прогноз специалист обнародовала на странице в Facebook. 

Украинцев ждет самая холодная ночь: где термометр покажет -24

Украинцев ждет самая холодная ночь: где термометр покажет -24 - фото из открытых источников

Синоптик отметила, что днем 13 января температура воздуха в большей части регионов составит 9...4 градуса мороза.  

На Западе Украины в четверг прогнозируется потепление, ожидается от -3...+2 градусов. К слову, в большинстве областей начнет теплеть уже с пятницы, 14 января. 

Кроме того, по словам Диденко, в четверг на территории страны удержится порывистый ветер, временами к штормовому. Это, отмечает специалист, очень некомфортные условия для такой холодной погоды. Потому синоптик советует украинцам одеваться как можно теплее. 

Что касается осадков, то небольшой снег 13 января ожидается только в Карпатах, а также местами в южной и центральной части Украины. 

На большую часть страны будет влиять антициклон, поэтому прогнозируется преимущественно сухая погода. 

В Киеве, добавила синоптик, также будет очень холодно в ночное время. Столбики термометров опустятся до 19...15 градусов со знаком "минус", а днем 13 января ожидается 4..2 градуса мороза. 

Напомним, что ранее синоптики также прогнозировали серьезное похолодание в Украине, а также потепление, которое наступит вслед. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что синоптик рассказал об изменениях климата в стране за последние десятилетия и рассказал, как он сказывается на погоде зимой, в частности в январе. 


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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/5284386848257917
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