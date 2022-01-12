По данным известного украинского синоптика Натальи Диденко, ближайшая ночь в стране будет самой холодной. Столбики термометров покажут 19...11 градусов мороза, а на Севере страны и на северо-востоке они опустятся до 24 градусов. Такой прогноз специалист обнародовала на странице в Facebook.

Украинцев ждет самая холодная ночь: где термометр покажет -24 - фото из открытых источников

Синоптик отметила, что днем 13 января температура воздуха в большей части регионов составит 9...4 градуса мороза.



На Западе Украины в четверг прогнозируется потепление, ожидается от -3...+2 градусов. К слову, в большинстве областей начнет теплеть уже с пятницы, 14 января.

Кроме того, по словам Диденко, в четверг на территории страны удержится порывистый ветер, временами к штормовому. Это, отмечает специалист, очень некомфортные условия для такой холодной погоды. Потому синоптик советует украинцам одеваться как можно теплее.

Что касается осадков, то небольшой снег 13 января ожидается только в Карпатах, а также местами в южной и центральной части Украины.

На большую часть страны будет влиять антициклон, поэтому прогнозируется преимущественно сухая погода.

В Киеве, добавила синоптик, также будет очень холодно в ночное время. Столбики термометров опустятся до 19...15 градусов со знаком "минус", а днем 13 января ожидается 4..2 градуса мороза.

Напомним, что ранее синоптики также прогнозировали серьезное похолодание в Украине, а также потепление, которое наступит вслед.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что синоптик рассказал об изменениях климата в стране за последние десятилетия и рассказал, как он сказывается на погоде зимой, в частности в январе.

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