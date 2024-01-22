Украинцев ждет ненормальная для января погода: к чему готовиться

В течение этой недели в большей части украинских регионов прогнозируется погода с осадками в виде снега и мокрого снега, а температура воздуха будет в среднем выше нормы на 3-6 °С. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич, информирует " Метеопрог ".

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Как он утверждает, несколько первых дней недели окажутся холодными для жителей северных и восточных регионов из-за влияния арктических воздушных масс. Постепенно с середины недели происходит повышение температуры на фоне так называемой циклонической деятельности и слабо выраженных атмосферных фронтов.

"Преобладание поля пониженного давления будет способствовать выпадению снега и мокрого снега во второй половине недели. В западных и южных областях иногда осадки будут идти в виде дождя и туманов. Не исключен туман, еще возможно налипание мокрого снега", — дает свой прогноз Игорь Кибальчич.

Погода 22 января

В понедельник погоду в Украине определяет антициклон. Прогнозируется переменная облачность, без осадков, на автодорогах гололедица. Столбик термометра днем будет показывать -4... 1 °С, однако на Севере Левобережья еще продолжится мороз -3...-8 °С.

Погода 23 января

Во вторник, 23 января, ночью в западных регионах, а днем в северных и местами центральных регионах прогнозируется снег, мокрый снег, на западных территориях местами с дождем. На дорогах гололедица. Столбик термометра ночью будет показывать -2...-7°С, днем -2...3°С; в восточных регионах ночью -8...-13°С, а днем -2...-7°С.

Погода 24 января

В среду, по словам синоптика, в нашей стране будет неустойчивая погода с осадками. Только в Приазовье, Крыму и Донбассе преимущественно сухо. В западных регионах днем прогнозируются умеренные, местами обильные осадки в виде снега, мокрого снега с переходом в дождь. Возможна налипание мокрого снега, гололедица. На дорогах большинства регионов гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем на западе отдельные порывы будут достигать 15-20 м/с. Столбик термометра ночью будет показывать -4...1°С, днем -1...4°С; в восточной части и в Карпатах ночью -7...-12°С, днем 0...-5°С.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у странов предупреждают о новой волне морозов.