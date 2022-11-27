Украинцев предупреждают об опасности на дорогах: в каких регионах изменится погода

27 ноября в Украине облачно, Синоптики прогнозируют в этот день дождь и мокрый снег. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Укргидрометцентр.

В западных, Житомирской, Винницкой, Одесской и Николаевской областях, а ночью в Киеве и области ожидается небольшой мокрый снег и дождь днем.



На дорогах на западе и севере местами гололедица. Утром и ночью в западных регионах — туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха 27 ноября будет держаться от -2 до +3 градусов. В юго-восточных, Закарпатской и Одесской областях прогнозируется +1 +6 градусов.

В столице Украины сегодня облачно с прояснениями, местами небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах возможна гололедица. Температура в течение суток в районе нуля.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в Украине возможны проблемы на дорогах из-за непогоды. 21 ноября в Украине на дорогах ожидается гололедица, сильные снегопады, которые могут привести к нарушению движения транспорта. Только в южных и юго-восточных областях страны будет нормальная погода. В сообщении говорится, что днем в северных регионах, Киеве, Киевской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях прогнозируют сильный мокрый снег и дождь, местами возможно налипание мокрого снега и гололедица. Следовательно, спасатели объявили и уровень опасности. Кроме этого, в ГСЧС водителей призывают по возможности воздержаться от дальних поездок и использования личного транспорта.

Также "Комментарии" писали о том, что синоптик рассказала, когда закончится теплая погода и придут холода. С 9 ноября в Украине станет теплее, что, правда, не обойдется без туманов, но будет сухо и светить солнце. Со следующей недели в страну снова вернется типичное для ноября похолодание. Такой прогноз сделала Наталья Диденко