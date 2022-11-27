logo

BTC/USD

16539.08

ETH/USD

1213.43

LTC/USD

77.05

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Украинцев предупреждают об опасности на дорогах: в каких регионах изменится погода
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцев предупреждают об опасности на дорогах: в каких регионах изменится погода

27 ноября в Украине будет облачная погода

сегодня, 10:05
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

27 ноября в Украине облачно, Синоптики прогнозируют в этот день дождь и мокрый снег. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Укргидрометцентр.

Украинцев предупреждают об опасности на дорогах: в каких регионах изменится погода

Погода в Украине (фото из открытых источников)

В западных, Житомирской, Винницкой, Одесской и Николаевской областях, а ночью в Киеве и области ожидается небольшой мокрый снег и дождь днем.

На дорогах на западе и севере местами гололедица. Утром и ночью в западных регионах — туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха 27 ноября будет держаться от -2 до +3 градусов. В юго-восточных, Закарпатской и Одесской областях прогнозируется +1 +6 градусов.

В столице Украины сегодня облачно с прояснениями, местами небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах возможна гололедица. Температура в течение суток в районе нуля.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в Украине возможны проблемы на дорогах из-за непогоды. 21 ноября в Украине на дорогах ожидается гололедица, сильные снегопады, которые могут привести к нарушению движения транспорта. Только в южных и юго-восточных областях страны будет нормальная погода. В сообщении говорится, что днем в северных регионах, Киеве, Киевской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях прогнозируют сильный мокрый снег и дождь, местами возможно налипание мокрого снега и гололедица. Следовательно, спасатели объявили и уровень опасности. Кроме этого, в ГСЧС водителей призывают по возможности воздержаться от дальних поездок и использования личного транспорта.

Также "Комментарии" писали о том, что синоптик рассказала, когда закончится теплая погода и придут холода. С 9 ноября в Украине станет теплее, что, правда, не обойдется без туманов, но будет сухо и светить солнце. Со следующей недели в страну снова вернется типичное для ноября похолодание. Такой прогноз сделала Наталья Диденко



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.meteo.gov.ua/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!