Украинцев предупреждают о новой волне морозов: когда и как изменится погода

В конце недели в украинские регионы придут новые морозы с севера. Столбик термометра ночью может резко снизиться до отметки – 20 градусов мороза. Об этом предупреждает сотрудник Укргидрометцентра Наталья Птуха, вовремя эфира телемарафона.

В Украину идут новые морозы (фото из открытых источников)

Как прогнозирует Наталья Птуха, ночь на 9 января зафиксирована как самая холодная. На территории Черниговской и Сумской областей температура упала до 24-26 градусов мороза.

По всем украинским регионам температура тоже была минусовой, в южных регионах несколько теплее, но пока продолжаются морозы. "В дальнейшем будет ослабление морозов, но в большинстве своем будут сохраняться отрицательные значения температуры, особенно в ночные часы", — прогнозирует синоптик.

При этом в среду-четверг 10-11 января ожидается потепление, хотя ночью столбик термометра будет показывать — 3-8 градусов мороза практически по всей территории Украины.

"Это кратковременное повышение температуры будет буквально на два дня. На эти два дня у нас изменятся воздушные потоки. Если до этого преобладали северные, которые приносили холодную арктическую массу, то сейчас появляется западная составляющая, немного атлантического воздуха прибавляется, и поэтому определенное повышение температуры на эти два дня", – объяснила Птуха.

Синоптик предупредила, что уже после обеда в пятницу 12 января ожидается понижение температуры из-за поступления воздушных масс с севера.

"По расчетам, которые есть сегодня, все же до 25 градусов не опустится, но до 20 морозы могут быть, особенно в северных и северо-восточных областях", — продолжила Наталья Птуха.

Как прогнозируют в Укргидрометцентре, преимущественно морозная погода будет держаться в нашей стране и дальше. Еще небольшой снег.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинцев предупреждают о еще более сильных морозах.