Украинцев предупреждают о новом погодном апокалипсисе на 30 ноября

В последний осенний день украинцам следует быть внимательными и позаботиться о собственной безопасности, потому что в некоторых регионах на местах могут случиться непредсказуемые явления, несущие угрозу. Именно так известна прогнозистка Наталья Диденко предупреждает о порывистых, штормовых порывах урагана и покрытых льдом дорогах.

Погода в Украине на 30 ноября (фото из открытых источников)

"Поскольку в ближайшую ночь будет морозно, ожидается -3...-7, на западе -4...-9 градусов, то и осадки, которые нападали вместе с циклоном в виде не только мокрого снега, но и дождя, превратятся в опасную гололед. Очень внимательно!" – подчеркивает она.

Как прогнозирует Диденко, ночные температуры воздуха будут выше только на Луганщине и в Крыму, до 1...3 градусов. В четверг днем максимально столбик термометра в большинстве украинских регионов будет показывать от 3 мороза до 3 тепла, а в южных регионах он будет плюсовать до 5... 7 градусов. Осадков на территории страны не предполагается.

"Ветер будет в четверг южных направлений, умеренный, а вот на севере и северо-востоке Украины возможны сильные штормовые порывы до 15-ти. 20 метров в секунду", — прогнозирует Диденко.

В столице нашей страны, как она утверждает, 30 ноября на автомагистралях также будет гололедица. Осадки не прогнозируются. В ближайшую ночь -5...-7 градусов мороза, а в четверг днем столбик термометра будет показывать около нуля.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине циклонов с ураганными ветрами может стать больше. Циклон "Фил", нанесший ущерб в украинских регионах, был одним из сильнейших на территории черноморского региона за последние несколько десятков лет. Далее такие циклоны будут образовываться все чаще.