Украинцев предупредили об ухудшении погоды

Украину ожидает ухудшение погодных условий. По данным синоптиков, в субботу, 19 декабря в западных областях страны туман, видимость ограничена 200-500 м. Ледовые явления усилятся, предупреждают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

С завтрашнего дня и до 23 декабря на Днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища) ожидается усиление ледовых явлений. Специалисты объясняют это снижением температуры воздуха.

Что касается долгосрочных прогнозов, то ранее метеорологи предсказали оттепель до конца года и на период новогодних праздников — украинцев ожидает аномально теплая погода. Температура в конце декабря и начале января будет находится в пределах от -9 до +9 градусов Цельсия.

Напомним, что жуткий гололед в столице не остался без внимания пользователей социальных сетей. Народное творчество поражает удачными сравнениями и "лайфхаками". Портал "Комментарии" подобрал самые удачные и смешные фотожабы и видео, которыми украинцы активно делятся в Сети.

Также из-за погодных условий практически не функционирует международный аэропорт "Борисполь". Тут из-за сложных метеорологических условий воздушные борты, пребывающие на посадку, отправляют на запасные аэропорты, а некоторые рейсы отменяют вообще.

Как сообщал портал "Комментарии", ни для кого не секрет, что именно зимний период является самым опасным и сложным для вождения машины. Дабы избежать аварий, автомобилистам дали несколько действенных советов, которые помогут минимизировать риски возникновения опасных ситуаций на дороге. В частности, чтобы преодолеть занос, нужно выполнить прерывистое торможение. И нажимать на педаль следует быстро и сильно несколько раз подряд. Педаль тормоза не стоит долго держать нажатой – произойдет блокировка колес. Кроме этого варианта, также можно попробовать и второй — ступенчатый. Он отличается от первого тем, что тормоз отпускается, но нажатие делается дозировано.

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