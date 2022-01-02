Украинцев обязали «привязать» SIM-карты к паспортам: названа причина

С началом 2022 года в Украине начали действовать изменения в законе № 3014 "Об электронных коммуникациях". Согласно им, граждане должны регистрировать свою SIM-карты, "привязывая" ее к паспортным данным.

Регистрация SIM-карты (фото из открытых источников)

Сообщается, что до 1 января 2025 года абонементы мобильных операторов должны идентифицировать себя (заключить договор или предоставить данные паспорта), а если клиент не успел это сделать до указанного периода, то ему останавливают предоставление электронных коммуникационных услуг. Как будет проходить процесс идентификации абонентов, пока неизвестно.

Авторы законопроекта считают, что такие нововведения помогут повысить защиту абонементов мобильной связи в Украине, в частности защитить персональные данные граждан. А также "привязка" SIM-карты к паспорту будет служить защитой от различных мошеннических схем, направленных на кражу банковских данных или похищение номера.

В то же время разработчики закона утверждают, что такая мера будет только формальностью. Поскольку большинство абонентов мобильной связи уже привязали собственные номера к своим паспортным данным пользуясь многочисленными банковскими услугами.

Напомним, что сотрудники киберполиции разоблачили группу мошенников, которая обманула граждан на 10 миллионов гривен, используя схему обмана с перевыпуском SIM-карт.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что китайский технический гигант разрабатывает SIM-карту 5G, которая способна выполнять функции как работы в сети, так и функций хранения.

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