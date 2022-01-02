logo

BTC/USD

47234.17

ETH/USD

3743.87

LTC/USD

149.62

USD/UAH

27.55

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Украинцев обязали «привязать» SIM-карты к паспортам: названа причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцев обязали «привязать» SIM-карты к паспортам: названа причина

В Украине с 1 января вступил в силу закон о регистрации SIM-карты по паспорту: зачем нужны такие нововведения

сегодня, 09:55
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

С началом 2022 года в Украине начали действовать изменения в законе № 3014 "Об электронных коммуникациях". Согласно им, граждане должны регистрировать свою SIM-карты, "привязывая" ее к паспортным данным.

Украинцев обязали «привязать» SIM-карты к паспортам: названа причина

Регистрация SIM-карты (фото из открытых источников)

Сообщается, что до 1 января 2025 года абонементы мобильных операторов должны идентифицировать себя (заключить договор или предоставить данные паспорта), а если клиент не успел это сделать до указанного периода, то ему останавливают предоставление электронных коммуникационных услуг. Как будет проходить процесс идентификации абонентов, пока неизвестно.

Авторы законопроекта считают, что такие нововведения помогут повысить защиту абонементов мобильной связи в Украине, в частности защитить персональные данные граждан. А также "привязка" SIM-карты к паспорту будет служить защитой от различных мошеннических схем, направленных на кражу банковских данных или похищение номера.

В то же время разработчики закона утверждают, что такая мера будет только формальностью. Поскольку большинство абонентов мобильной связи уже привязали собственные номера к своим паспортным данным пользуясь многочисленными банковскими услугами.

Напомним, что сотрудники киберполиции разоблачили группу мошенников, которая обманула граждан на 10 миллионов гривен, используя схему обмана с перевыпуском SIM-карт.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что китайский технический гигант разрабатывает SIM-карту 5G, которая способна выполнять функции как работы в сети, так и функций хранения.

Читайте также, в SIM-картах найдена уязвимость, позволяющая следить за людьми.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#Text
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!