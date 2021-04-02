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Украинцам рассказали об афере с SIM-картами на 10 млн гривен

По такой схеме были обмануты более 200 граждан

сегодня, 15:02
Автор:

Елизавета Черных

Сотрудники киберполиции разоблачили группу мошенников, которая обманула граждан на 10 миллионов гривен, используя схему обмана с перевыпуском SIM-карт, пишет OBOZREVATEL.

Украинцам рассказали об афере с SIM-картами на 10 млн гривен

Украинцам рассказали об афере с SIM-картами на 10 млн гривен - фото из открытых источников

Сообщается, что трое мужчин приобретали на просторах даркнета базы данных клиентов операторов мобильной связи, а также банковских клиентов. С помощью этой информации, аферисты перевыпускали SIM-карты, получая доступ к интернет-банкингу жертв.  

Денежные средства, полученные обманным путем, злоумышленники отправляли на счета подставных лиц. Сообщается, что приобретенные базы данных мошенники использовали для оформления кредитов.

Согласно данным киберполиции, по такой схеме были обмануты свыше 200 граждан. По подсчетам, сумма убытков, которые понесли пострадавшие, составляет порядка десяти миллионов гривен. 

Сотрудники правоохранительных органов провели более 20 обысков по месту жительства фигурантов в Днепропетровской, Полтавской областях и в столице. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что аферисты блокируют и выпускают заново сим-карты граждан, чтобы обманом заполучить средства с банковских карт. Злоумышленники звонят абонентам, провоцируя их на беседы. Затем аферисты обращаются в учреждения мобильной связи, называя номер, который принадлежит другому человеку, и утверждая, что эта сим-карта принадлежит им, однако она утеряна. Для того чтобы восстановить карту, сотрудники представительств мобильной связи предлагают "клиенту" пройти идентификацию, спрашивая, куда были совершены последние звонки. Злоумышленники называют те номера, с которых они сами и звонили. Таким образом аферисты проходят проверку и получают доступ к вашему номеру.



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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/kiberpolitsii-razoblachila-aferu-s-sim-kartami-na-10-mln-griven.htm?_gl=1*4rz69r*_ga*MTQ0OTY1MDQ1MC4xNjE1OTY2ODg4*_ga_JBX3X27G7H*MTYxNzM2MDcwMi41Ni4xLjE2MTczNjA5OTQuMA..&_ga=2.28496508.1911445121.1616994050-144965045
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