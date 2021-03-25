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В Украине мошенники воруют деньги с банковских счетов с помощью сим-карт: как уберечься

Данный вид мошенничества связан с абонентами, которые используют сим-карты, не привязанные к паспорту гражданина

сегодня, 12:03
Автор:

Елизавета Черных

В Украине активизировался новый вид мошенничества: аферисты блокируют и выпускают заново сим-карты граждан, чтобы обманом заполучить средства с банковских карт. О деталях аферы изданию OBOZREVATEL сообщил  советник председателя правления одного из украинских банков Василий Невмержицкий.

В Украине мошенники воруют деньги с банковских счетов с помощью сим-карт: как уберечься

В Украине мошенники воруют деньги с банковских счетов с помощью сим-карт - фото из открытых источников

Представитель банка утверждает, что данный вид мошенничества связан с абонентами, которые используют сим-карты, не привязанные к паспорту гражданина. 

По словам Василия Невмержицкого, злоумышленники звонят абонентам, провоцируя их на беседы. Затем аферисты обращаются в учреждения мобильной связи, называя номер, который принадлежит другому человеку, и утверждая, что эта сим-карта принадлежит им, однако она утеряна. Для того чтобы восстановить карту, сотрудники представительств мобильной связи предлагают "клиенту" пройти идентификацию, спрашивая, куда были совершены последние звонки. Злоумышленники называют те номера, с которых они сами и звонили. Таким образом аферисты проходят проверку и получают доступ к вашему номеру. 

Сообщается, что с помощью номера телефона можно не только заполучить доступ к мобильному счету, а и к онлайн-банкингу, кредитным картам и другим счетам.  Василий Невмержицкий считает, что обычный мобильный пользователь не в силах самостоятельно сопротивляться схеме обмана. 

Для того чтобы защитить номер телефона, специалист рекомендует регистрировать его на паспорт. В случае, если сим-карта будет утеряна, то восстановить ее можно будет, только имея на руках документ.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, как не стать жертвой мошенников во время онлайн-шоппинга. 


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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/fea/v-ukraine-moshenniki-massovo-voruyut-mobilnyie-nomera-vskryita-shema.htm
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