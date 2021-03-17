С наступление пандемии коронавируса шоппинг в интернете приобрел еще большей популярности среди украинцев. Естественно, это не могло не порадовать мошенников, которые каждый раз придумывают более изощренные способы обманом выманить деньги из карманов покупателей. В киберполиции дали рекомендации, которых стоит придерживаться в время шоппинга в Сети, передает издание "РБК-Украина".

Как не стать жертвой мошенников во время онлайн-шоппинга - фото из открытых источников

- никому нельзя передавать данные личной банковской карты (особенно CVV-код и пин-код); стоит помнить, что даже сотрудники банка не имеют права запрашивать подобную информацию;

- чтобы обезопасить себя от интернет-аферистов, необходимо выбирать проверенные ресурсы и наложенный платеж во время оплаты товара;

- во время совершения покупок на популярных платформах по размещению объявлений, нужно обсуждать детали сделки исключительно в чате этой платформы и не переходить по гиперссылкам, которые вызывают сомнения;

- стоит запомнить, что сайты, принимающие онлайн-платежи, должны быть защищены - для этого в названии адреса они должны содержать https:// и "замочек";

- обратите внимание на правильность названия нужного сайта. В киберполиции отмечают, что даже одна буква на панели адреса, может перенести вас на фишинговый сайт( ресурс, который используют мошенники — ред.);

Напомним, ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, что в Украине активизировался новый вид мошенничества: аферисты под видом покупателей обманным путем просят продавцов iPhone ввести свои учетные данные, а затем блокируют смартфон и взамен требуют деньги.





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