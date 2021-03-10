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Главная Новости Общество происшествия Мошенники блокируют iPhone украинцев и требуют выкуп: как работает схема
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Мошенники блокируют iPhone украинцев и требуют выкуп: как работает схема

Стоит помнить, что никогда не нужно вводить чужие данные в своем устройстве

сегодня, 09:20
Автор:

Елизавета Черных

В Украине активизировался новый вид мошенничества: аферисты под видом покупателей обманным путем просят продавцов iPhone ввести свои учетные данные, а затем блокируют смартфон и требуют деньги взамен. Об этом рассказали в издании OBOZREVATEL.

Мошенники блокируют iPhone украинцев и требуют выкуп: как работает схема

Мошенники блокируют iPhone украинцев и требуют выкуп - фото из открытых источников

Сообщается, что одна из жертв выставила на продажу на популярном сайте объявлений смартфон iPhone X. Продажей и стоимостью телефона заинтересовалась "покупательница". Она сообщила, что ранее и сама была владелицей iPhone, только седьмой модели. По ее словам, смартфон был зарегистрирован в Польше, однако позже девушка его разбила.  

"Покупательница" рассказала, что теперь ее учетная запись от предыдущего iPhone подходит не ко всем моделям.

"Просто у мужа на устройстве XS она работает, а на других телефонах крутит загрузку и не заходит", – пожаловалась аферистка.

Девушка попросила проверить, загрузится ли ее учетная запись на продаваемом устройстве. Если все получится, то она готова сразу же приобрести смартфон. Для этого мошенница прислала свой пароль и id-адрес.
Жертва аферы, ничего не подозревая, ввела чужие данные на своем  iPhone и даже отправила аферистке фотографии, чтобы та убедилась, что все в порядке. Однако девушка очень удивилась, когда "покупательница" изменила тон общения, заявив, что сменила пароль от iCloud, и теперь его нужно выкупить. В противном случае, устройство заблокируется и будет непригодно к использованию.
Сумму, которую должна была заплатить продавец телефона злоумышленнице – 1050 гривен. Это 10% от цены, в которую она оценила свой телефон. 
Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что мошенники в Украине активизировали старую схему. На что следует обратить внимание, чтобы не попасть в сети злоумышленников. 


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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/fea/moshenniki-blokiruyut-iphone-ukraintsev-i-trebuyut-vyikup-kak-rabotaet-shema.htm
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