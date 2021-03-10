Мошенники блокируют iPhone украинцев и требуют выкуп: как работает схема

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Елизавета Черных
В Украине активизировался новый вид мошенничества: аферисты под видом покупателей обманным путем просят продавцов iPhone ввести свои учетные данные, а затем блокируют смартфон и требуют деньги взамен. Об этом рассказали в издании OBOZREVATEL.
Мошенники блокируют iPhone украинцев и требуют выкуп - фото из открытых источников
Сообщается, что одна из жертв выставила на продажу на популярном сайте объявлений смартфон iPhone X. Продажей и стоимостью телефона заинтересовалась "покупательница". Она сообщила, что ранее и сама была владелицей iPhone, только седьмой модели. По ее словам, смартфон был зарегистрирован в Польше, однако позже девушка его разбила.
"Покупательница" рассказала, что теперь ее учетная запись от предыдущего iPhone подходит не ко всем моделям.
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