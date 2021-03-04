Украинцам угрожает информационная пандемия: что это такое и чем она опасна

Здоровью украинцев грозит "инфодемия" недостоверной и неточной информации о новой пандемии коронавируса. К такому выводу пришли в исследовании по заказу Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), о результатах которого сообщает украинское представительство ПРООН. Почему это стало возможным? Как бороться с проблемой? Ответы на эти вопросы "Комментарии" искали вместе с экспертами.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Коммуникация государственных структур с населением настолько плоха, что им никто не верит, их никто не слышит

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова уверена, что так называемая инфодемия грозит украинцам с того дня, когда пришедшие к власти новые лица заявили, что журналисты им не нужны и они будут строить коммуникацию по-новому.

"В итоге коммуникация государственных структур с населением настолько плоха, что им никто не верит, их никто не слышит. Все видят только одно — чиновники постоянно врут, чтобы удержаться в креслах. А это дает огромное поле для манипуляций проходимцев всех мастей во всех сферах, не только в вопросе здравоохранения. Этому государству нужны хорошие профессиональные пиарщики, которые смогут организовать правильную коммуникацию", — считает Татьяна Лупова.

По ее мнению, это проблема не только украинская. И решается она двумя способами. Или качественной коммуникацией в результате которой есть доверие к власти. Или тоталитарной зачисткой всего, что не нравится, не подходит или мешает государству.

"Два кардинально разных подхода. Первый долгий, трудный и не дающий идеального результата, так как чиновникам приходится быть открытыми, честными, дружелюбными и авторитетнее, чем условная соседка на лавочке, сочиняющая фейки. Второй — понятный и такой желанный для нашего посттоталитарного руководства: а давайте, как в СССР, всё запретим и всех посадим. С развитием соцсетей процесс построения качественной доверительной коммуникации между чиновником и обывателем очень усложнился, особенно в государствах, где система неповоротливая, устаревшая и не готовая к новым вызовам", — резюмирует Татьяна Лупова.

Украинское общество большую часть своей жизни страдает от некачественной информации и фейков

По словам политолога Наталии Белоус, инфодемия поразила украинцев еще до пандемии.

"К большому сожалению, украинское общество большую часть своей жизни страдает от некачественной информации и фейков. А за время коронавируса тенденция информационных вбросов только усилилась, — считает эксперт. — Стоит отметить, что существует манипулятивный метод, который называется "проблема-реакция-решение". Создается проблема, некая "ситуация", рассчитанная на то, чтобы вызвать определенную реакцию среди населения — с тем, чтобы оно само потребовало принятия мер, которые необходимы правящим кругам. Например, допустить раскручивание спирали насилия в городах или организовать кровавые теракты для того, чтобы граждане потребовали принятия законов об усилении мер безопасности и проведения политики, ущемляющей гражданские свободы".

Также, по словам политолога, власти могут вызвать некий экономический или техногенный кризис, чтобы заставить людей в своем сознании принять меры по ликвидации его последствий. Пусть и в нарушение их социальных прав, как "необходимое зло".

"Или как пример разного рода болезни, которые разрабатываются в лабораториях с целью сокращения определенного количества населения, вакцинации населения, выдача медицинских паспортов для пересечения границы, для трудоустройства. Условно говоря, деления граждан на касты свободных и зависимых. Но нужно понимать, что кризисы сами не рождаются, — подчеркивает Наталия Белоус. — Многие созданы искусственно. Как искусственно создаются и всякого рода инфодемии. Последние полностью исчерпать не удастся, но можно и нужно с ними бороться. Как минимум — проверять ту или иную информацию хотя бы в трех различных источниках, обращаться в органы власти за помощью в прояснении ситуации".

Ранее "Комментарии" рассказывали, почему информационная кампания власти по поводу вакцинации провалилась.









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